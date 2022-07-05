Операторов хотят обязать сообщать о кибератаках
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Операторов хотят обязать сообщать о кибератаках

Операторов хотят обязать сообщать о кибератаках

Операторов персональных данных предлагают обязать оперативно сообщать обо всех кибератаках и утечках персональных данных россиян в уполномоченные органы. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию.

Документ разработан депутатами и сенаторами, которые предлагают внести изменения в закон «О персональных данных». После вступления новых норм в силу операторы должны будут информировать уполномоченные органы об утечках сведений и о планах передачи персональных данных за границу. Речь идет о паспортных данных, сведениях о недвижимости, номерах телефонов, адресах проживания. Также хотят уточнить, что информацию из Единого государственного реестра недвижимости можно будет передавать третьим лицам только с согласия собственника.

При этом законопроект запрещает операторам отказывать людям в предоставлении услуг, если они не хотят сообщать свои персональные данные в случаях, когда раскрытие такой информации необязательно.

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По материалам: pnp.ru

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