Организаторы "Российской креативной недели" рассказали о программе тематических площадок
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Организаторы "Российской креативной недели" рассказали о программе тематических площадок

Организаторы "Российской креативной недели" рассказали о программе тематических площадок

Третий форум "Российская креативная неделя" (Russian Creative Week, RCW) пройдет в Парке Горького с 7 по 10 июля.

В этом году его организаторами стали Роскультцентр, АНО "Креативная экономика", Российский книжный союз при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В пространстве форума будут работать восемь тематических площадок, на которых соберутся представители 14 креативных отраслей: IT, компьютерная графика и разработка компьютерных игр; Кино и телевидение; Новые медиа, маркетинг и коммуникации; Музыка и саунд-дизайн; Образование в креативных индустриях; Издательское дело и журналистика; Архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство и Спецпроекты (Молодежная площадка).


Впервые на "Российской креативной неделе" будет работать отдельный павильон Красноярского края - регионального стратегического партнера форума. Поддержкой и продвижением креативного бизнеса в Красноярском крае занимается Сибирский институт развития креативных индустрий.

Впервые на форуме будет работать павильон "Место встречи VK": здесь расскажут о таких индустриях, как IT, компьютерная графика, разработка игр, социальные сети, контент, образование. Со своим павильоном в Парке Горького, как и предыдущие годы, будет и площадка Москвы - Created in Moscow. На "Российской креативной неделе" пройдут тематические дни: День устойчивого развития бизнеса в павильоне "Деловая программа"; День Российского общества "Знание" на молодежной площадке; Мероприятия ArtMasters и арт-кластера "Таврида"; День моды в павильоне "Архитектура и урбанистика, дизайн, мода и искусство"; День молодого контента в павильоне "Издательское дело и журналистика", организованный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главы регионов специально приедут в Москву, чтобы принять участие в сессиях деловой и тематической программ. Среди них - делегации из Калининградской области, Краснодарского края, Республики Саха, ЯНАО, Новгородской и Тюменской областей и других регионов.

В 2022-2023 годах проведение "Российской креативной недели" также запланировано в ряде регионов: Нижегородская область, Красноярский край, Республика Алтай и Татарстан, Дальний Восток.

7 июля государственная корпорация развития ВЭБ.РФ совместно с партнерами и экспертным сообществом презентуют масштабное исследование креативного потенциала более сотни российских городов, которое позволяет оценить фактическое состояние и перспективы развития креативных индустрий в России. На сессии в рамках "Российской креативной недели" пройдет презентация Индекса креативного потенциала городов и обсуждение результатов исследования.

В тематических павильонах пройдут лекции и мастер-классы, шоу-кейсы, паблик-токи, презентации, кастинги, показы кино и анимации, открытые интервью, лекции. Поделятся опытом эксперты флагманов отечественных креативных отраслей: Сбер, ВЭБ.РФ, VK, АО "Национальная Медиа Группа", ZVONKO Group, "Газпром-Медиа Холдинг", группа компаний "Просвещение", издательская группа "Эксмо-АСТ" и другие. Состоятся церемонии награждения премий молодежных и fashion-проектов. Подведут итоги конкурса по документальному кино и запустят заявочную кампанию премии Russian Creative Awards. Также состоится медиазавтрак с главными редакторами российских СМИ.

Онлайн-трансляции событий будут доступны на сайте и в официальной группе форума "ВКонтакте", а в дни работы форума текстовые трансляции событий будут вестись в официальном Telegram-канале.

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По материалам: uposters.ru

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