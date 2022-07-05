Основные принципы и правила питания ледяной диеты

Ледяная диета включает в себя употребление льда для похудения. По мнению автора этой диеты Брайана Вайнера, употребление льда заставляет тело тратить энергию на нагрев льда, что, в свою очередь, помогает расходовать калории. Но эта необычная диета имеет как положительную, так и негативную сторону.

Особенности ледяной диеты





В Интернете можно найти много необычных диет, например, сиртфуд, диета спящей красавицы, детского питания и Whole30. Но недавно в Сети появилась еще и ледяная диета.

Этот необычный принцип питания был изобретен доктором Брайаном Вайнером, который считает, что употребление определенного количества льда может помочь ускорить метаболизм.

Вайнер утверждает, что эта диета фактически сжигает жир, окружающий ваше тело. Главным ее принципом является употребление большого количества кубиков льда, что, по мнению автора, заставляет тело тратить энергию на его нагрев. Это также помогает сбросить лишние калории.

Употребление льда может помочь запустить метаболизм, потому что организму требуется много энергии, чтобы растопить его.

На самом деле он также может обеспечить некоторое чувство сытости, заполнив пространство в желудке, что приведет к меньшему количеству съеденной пищи. Согласно электронной книге, написанной доктором Вайнером, употребление около одного литра льда может сжечь примерно 160 калорий.

Ледяная диета и ее правила





Эта причудливая диета была разработана доктором Брайаном Вайнером, который описал ее правила в книге под названием «Ледяная диета».

Если вы хотите следовать ей, вот несколько способов включить лед в свой ежедневный рацион:

добавьте лед в стакан с водой;

пейте ледяную воду с каждым приемом пищи — это поможет вам чувствовать себя менее голодным и дополнительно поможет сжечь жир;

добавьте кубики льда в свой зеленый чай. Сочетание этих продуктов действуют как естественные ингибиторы аппетита.

Данная диета предлагает употребление большого количества льда (не менее одного литра в день). Но для того, чтобы она подействовала, следует придерживаться принципов правильного питания.

Недостатки ледяной диеты





Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале The Annals of Internal Medicine, переход на ледяную диету может действительно помочь терять вес. Однако употребление слишком большого количества льда может нанести вред здоровью, а также повредить зубы, стать причиной простуды и кашля.

Единственным преимуществом этой диеты, по мнению диетологов, является то, что добавление литра льда к вашему рациону может помочь вам потреблять больше воды, чем обычно. Это поможет предотвратить переедание, поскольку многие люди часто путают голод с жаждой.

Тем не менее гораздо лучше попытаться похудеть, заменив менее питательную пищу большим количеством продуктов, богатых белком, и другой полезной едой. Этот метод не только поможет вам снизить вес и удержать его, но и улучшит общее состояние вашего здоровья.