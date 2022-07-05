Открытая бета Call of Duty: Modern Warfare II на Xbox будет доступна в сентябре, согласно новым слухам

Вадим Карасев





В сети появилось расписание планируемых бета-тестов игры Call of Duty: Modern Warfare II, которая должна выйти в релиз 28 октября 2022 года. Согласно информации whatifgaming, бета-тестирование состоится за месяц до релиза игры, хотя ранее появлялась информация (тоже в формате слухов), что тест запланирован на август.

Как утверждают в whatifgaming, изначально к тесту Call of Duty: Modern Warfare II будут допущены только игроки на Playstation:

Закрытая бета (по предзаказам) с 15 по 16 сентября.Открытая бета с 17 по 19 сентября.

На следующих выходных опробовать бету Call of Duty: Modern Warfare II смогут все игроки, в том числе пользователи Xbox и PC:

Закрытая бета (по предзаказам) с 22 по 23 сентября.Открытая бета с 24 по 26 сентября.

Отмечается, что во время открытой беты будет доступен кроссплатформенный мультиплеер.

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