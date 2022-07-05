Перечни российской промышленной продукции уточнили

Внесены изменения в перечни промышленной продукции, которая должна соответствовать определенным требованиям, чтобы считаться произведенной на территории России. Соответствующее постановление кабмина от 22 июня 2022 года № 1120 вступает в силу 5 июля.

Документ уточняет перечни продукции специального машиностроения, энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности. В них внесены новые позиции, а ряд позиций изложен в новой редакции.

Также для отдельных видов продукции утверждены процентные показатели технологических и производственных операций для получения подтверждения их производства на территории РФ. Это нужно, чтобы такая продукция была допущена к госзакупкам.



