Перечни российской промышленной продукции уточнили
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Перечни российской промышленной продукции уточнили

Перечни российской промышленной продукции уточнили

Внесены изменения в перечни промышленной продукции, которая должна соответствовать определенным требованиям, чтобы считаться произведенной на территории России. Соответствующее постановление кабмина от 22 июня 2022 года № 1120 вступает в силу 5 июля.

Документ уточняет перечни продукции специального машиностроения, энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности. В них внесены новые позиции, а ряд позиций изложен в новой редакции.

Также для отдельных видов продукции утверждены процентные показатели технологических и производственных операций для получения подтверждения их производства на территории РФ. Это нужно, чтобы такая продукция была допущена к госзакупкам.


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По материалам: pnp.ru

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