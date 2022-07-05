Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада
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Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парада

Певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за гей-парадаОперного певца Рене Папе обвинили в гомофобии из-за критики гей-парада

Немецкий оперный певец Рене Папе попрощался с «Метрополитен-опера» из-за того, что участники учреждения приняли участие в гей-параде. Об этом сообщает OperaWire.

В соцсетях «Метрополитен-опера» появился пост в честь месяца гордости, в котором говорилось, что сотрудники собрались на параде в Нью-Йорке. «Для меня было честью быть частью такого радостного дня, когда наша компания может праздновать любовь и гордость за наших друзей, семью и коллег в этом прекрасном сообществе», — приводились слова певца Реми Мартина.

Под постом Папе поблагодарил «Метрополитен-опера» за последние 35 лет сотрудничества, но при этом заявил, что поддержка ЛГБТ-сообщества — это повод никогда не возвращаться в учреждение. «Ужасно! Люди, которые не знают, кто они, используют этот фантастический институт, чтобы объяснить людям оттуда, кем они должны быть! И если объяснение не подходит, то мир плохой!» — возмутился Папе.

Позднее исполнитель все же удалил свой комментарий, однако в соцсетях его обвинили в гомофобии. Его представители пока никак не прокомментировали ситуацию.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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