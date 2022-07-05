По слухам, Ольга Бузова встречается с политиком и собирается за него замуж

Ведущая и певица Ольга Бузова держит свою личную жизнь в тайне. В начале прошлого года Ольга Бузова со скандалом рассталась с Давидом Манукяном. Поклонники были шокированы, ведь пара часто делилась романтическими постами в соцсетях. А вот новые отношения блондинка предпочитает держать в секрете. Tatarka FM приняла участие в шоу «Злые языки», где от нее потребовали поделиться свежей сплетней о звездах. В ответ блогер неожиданно раскрыла... новые отношения Ольги Бузовой! По словам блондинки, ведущая уже давно встречается с интересным мужчиной и даже готовится к замужеству. «У нее сейчас очень влиятельный поклонник. Очень влиятельный! Ему 43 или 44 года. Абсолютно подтянутый человек. Я видела его. Он политик. Не могу сказать кто. У них будет свадьба следующей весной», — заявила она в Rutube-проекте.Одна из ведущих шоу Виктория Боня призналась, что давно подозревала у артистки тайный роман. Поводом для подозрений стали роскошные украшения, которыми в последнее время стала сверкать Ольга. «У Бузовой появляется браслет Cartier, который стоит 75 тысяч евро», — сказала Виктория. Краснова поспешила отметить, что исполнительница хита «Мало половин» и сама достаточно зарабатывает. «Она сама себе бриллианты не покупает. Поклонник дарит ей», — возразила Боня. Напомним, что ранее Бузова встречалась с Давидом Манукяном. Их отношения казались идеальными: оба осыпали друг друга дорогими подарками, устраивали романтические ужины… Пара даже успела сыграть свадьбу на островах. Однако позже выяснилось: церемония была символической. А вскоре Ольга и вовсе объявила о расставании. Сейчас 36-летняя Бузова предпочитает держать личную жизнь в секрете. Артистка находится в Африке на съемках очередного сезона экзотического шоу и не делает никаких намеков на тайного воздыхателя.