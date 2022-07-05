Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона

Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона


На прошлой неделе стало известно, что компания Microsoft отказалась от блога Xbox Wire на русском языке. Но, похоже, на этом изменения в структуре новостной подачи материалов команды Xbox не закончились.

Блог известного сотрудника Xbox Майора Нельсона (Ларри Гриб), который работает в команде Xbox уже 20 лет, тоже упразднили. Если сейчас попробовать перейти на блог Майора Нельсона, который ранее был доступен по домену majornelson.com, произойдет редирект на главную страницу новостного блога Xbox Wire. На этот же домен перенесены все материалы, которые ранее Майор Нельсон размещал у себя: еженедельные подкасты, скидки на игры, список игр по обратной совместимости и многое другое. Долгие годы блог Майора Нельсона существовал отдельно от официального блога Xbox и имел свой личный брендинг.


Отметим, что официальных заявлений о причинах отказа от личного блога Майора Нельсона со стороны Xbox не было. Что касается самого Майора Нельсона, он не сообщал об уходе из Xbox, на днях им был выпущен новый выпуск подкаста Xbox, который опубликовали на Xbox Wire.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

В США потребовали от европейцев выбросить холодильники из-за "дружбы" с Путиным
В США потребовали от европейцев выбросить холодильники из-за
Анастасия Костенко ответила на новость о сожительстве Дмитрия Тарасова с некой Марией
Анастасия Костенко ответила на новость о сожительстве Дмитрия
Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
В Турции акулу прогнали шваброй
В Турции акулу прогнали шваброй
Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте
Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к
Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористок
Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористок
Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона
Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона
Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США
Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать
В ЕС предложили распространить стандарты AML на NFT-платформы
В ЕС предложили распространить стандарты AML на NFT-платформы
Вред и польза ходьбы: сколько нужно в день ходить пешком, чтобы похудеть
Вред и польза ходьбы: сколько нужно в день ходить пешком, чтобы
Марию Круглыхину, бывшую звезду Дом-2, обокрал собственный муж
Марию Круглыхину, бывшую звезду Дом-2, обокрал собственный муж

Топ на сегодня

Папа Римский посетит Россию и Украину
Папа Римский посетит Россию и Украину
Россияне описали изменения цен в магазинах
Россияне описали изменения цен в магазинах
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову

Еще по теме

Официального блога Xbox Россия больше не существует
Xbox объявил о запуске Xbox Wire на 7 языке — японском
Уникальная эмблема в Xbox Live к 20-летию Xbox
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S