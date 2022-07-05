Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона

Вадим Карасев





На прошлой неделе стало известно, что компания Microsoft отказалась от блога Xbox Wire на русском языке. Но, похоже, на этом изменения в структуре новостной подачи материалов команды Xbox не закончились.

Блог известного сотрудника Xbox Майора Нельсона (Ларри Гриб), который работает в команде Xbox уже 20 лет, тоже упразднили. Если сейчас попробовать перейти на блог Майора Нельсона, который ранее был доступен по домену majornelson.com, произойдет редирект на главную страницу новостного блога Xbox Wire. На этот же домен перенесены все материалы, которые ранее Майор Нельсон размещал у себя: еженедельные подкасты, скидки на игры, список игр по обратной совместимости и многое другое. Долгие годы блог Майора Нельсона существовал отдельно от официального блога Xbox и имел свой личный брендинг.





Отметим, что официальных заявлений о причинах отказа от личного блога Майора Нельсона со стороны Xbox не было. Что касается самого Майора Нельсона, он не сообщал об уходе из Xbox, на днях им был выпущен новый выпуск подкаста Xbox, который опубликовали на Xbox Wire.