Популярный ведущий рассказал о «строжайших» правилах в шоу Первого канала
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Популярный ведущий рассказал о «строжайших» правилах в шоу Первого канала

Популярный ведущий рассказал о «строжайших» правилах в шоу Первого каналаВедущий Дроздов заявил, что на программе «Последний герой» были «строжайшие» правила

Популярный советский и российский телеведущий и профессор МГУ Николай Дроздов описал условия на съемках четвертого сезона программы «Последний герой», которая транслировалась на Первом канале в 2003 году. Об участии в телешоу он рассказал в выпуске проекта «Старый Друг» на YouTube.

По словам телеведущего, в культовой программе были «строжайшие» правила. «Все спрашивают: "Ну вас же, наверное, кормили, да, вывозили в отель и все такое?" Да нет, именно на необитаемый остров завезли, посадили группу, [сказали]: "Что хотите, что там найдете, то съедите". А что там? Ну, там бананы, кокосы», — заявил Дроздов.

Он также указал, что команда проекта препятствовала тому, чтобы участникам доставались кокосы. Как рассказал телеведущий, сотрудники программы сбивали плоды с пальм и однажды помешали другому герою шоу, музыканту Максиму Покровскому, забрать один из кокосов. «Воду [участникам шоу] давали, потому что без воды все-таки жить невозможно. А никакой еды [не давали], ну вот хоть тресни», — заключил Дроздов.

Реалити-шоу «Последний герой» выходило на Первом канале с 2001 по 2009 год. С 2019 года передача транслируется на канале ТВ-3. Участники программы, знаменитости и обычные люди, должны выживать вдали от цивилизации, состязаясь за денежный приз.

Ранее Дроздов объяснил, зачем зарегистрировался в соцсети TikTok. По словам телеведущего, он завел аккаунт на платформе, чтобы давать советы молодежи.

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По материалам: lenta.ru

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