Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн долларов в Китае
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Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн долларов в Китае

Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн долларов в Китае

Нападающий сборной России по футболу и экс-игрок петербургского "Зенита" Артем Дзюба отказался рассматривать предложение контракта от китайского клуба, готового платить футболисту 2 млн долларов в год.

"Артем отказался от предложения 2 миллиона долларов [в год] от китайского клуба", – рассказал источник, пожелавший остаться анонимным.


Контракт Дзюбы с питерским "Зенитом" истек в июне 2022 года, после чего форвард стал свободным агентом: теперь он может бесплатно перейти в любой клуб. Ранее футболист отказался продлевать контракт с клубом из Санкт-Петербурга, а в конце мая публично объявил об уходе, поблагодарив всех, с кем ему довелось пересечься в команде.

33-летний Артем Дзюба играл за "Зенит" с 2015 года. "Сине-бело-голубые" четырежды за этот период выиграли чемпионат и Суперкубок России, дважды - Кубок России.

Дзюба в турецком Фенербахче: возможен ли переход?

В начале июня спортивный журналист и комментатор "Матч-ТВ" Дмитрий Шнякин заявил, что Дзюба ведет переговоры с клубом "Фенербахче" чемпионата Турции. Требования игрока – контракт с зарплатой не менее 2 млн долларов в год.

"Артем и представитель "Фенербахче" обсуждали контракт еще зимой. На большие деньги, чем сейчас, и в данный момент остановились на схеме 2,5 млн евро в год зарплаты плюс бонусы за личные и командные достижения, плюс подписной бонус как свободному агенту. Стороны обсуждают финальную версию контракта и близки к подписанию", — сообщил источник в конце июня.

Дзюба отдыхает без контракта с новым клубом

Дзюбе важна возможность сыграть в Лиге чемпионов: по итогам футбольного сезона 2021/22 турецкой Суперлиги "Фенербахче" взял серебро, неожиданно уступив "Трабзонспору". Клуб из Стамбула начнет выступление в ЛЧ со второго раунда квалификации.

Артем Дзюба может стать суперзвездой в новом клубе за границей

Защитник сборной России и турецкого "Антальяспора" Федор Кудряшов рассказал в интервью журналистам, что у его партнера по национальной команде большое будущее в чемпионате Турции.

"Очень хотел бы, чтобы Артем оказался в Турции. В идеале в "Антальяспоре", хотя шансов мало, потому что это наверняка будет топ-клуб. Убежден, что Артем станет одним из лучших бомбардиров и даже суперзвездой", – заверил Кудряшов.


Дзюба выбирает новый клуб

Защитник подчеркнул, что у Дзюбы не будет "проблем с адаптацией", поскольку тот "легко находит общий язык с иностранцами", а "его шутки и смех реально располагают к себе". Это важно в Европе, указал Кудряшов. Футболист "Антальяспора" подчеркнул, что европейцы "намного проще" относятся к футболу: могут даже обниматься и болтать с соперниками в подтрибунном помещении.

Уход Дзюбы не повлиял на игру "Зенита"

Полузащитник петербургского "Зенита" Алексей Сутормин заявил, что уход Дзюбы не повлияет на результативность первой команды.

"Его голы приносили много очков, но незаменимых людей нет. Есть [Иван] Сергеев, который забил достаточное количество мячей, [Александр] Ерохин. В этом плане у нас все будет в порядке. Наша результативность не пострадает, мы продолжим так же много забивать", – пообещал Сутормин.

Сутормин подчеркнул, что до того, как Дзюба выложил прощальное видео в соцсетях, никто в команде не знал, останется форвард или покинет клуб. По словам полузащитника, было бы "неэтично" спрашивать сокомандника о планах на будущее.

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По материалам: uposters.ru

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