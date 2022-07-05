Проект bitcoinblack запустил эксклюзивную кредитную криптокарту Visa в ОАЭ

Команда bitcoinblack объявила о запуске в ОАЭ криптовалютной кредитной VIP-карты Visa. Ее держателями могут стать 10 000 человек по всему миру.

Согласно пресс-релизу, карта позиционируется как "шлюз в мир роскошных товаров и услуг" для состоятельных людей из индустрии цифровых активов.

Созданное в 2021 году платежное решение позволяет конвертировать биткоин и другие криптовалюты в фиат и тратить средства в более чем 140 странах, где принимается Visa.

Участники bitcoinblack получают ряд "премиальных преимуществ", включая отсутствие лимита расходов. На покупки начисляется кешбэк в размере до 10% от суммы в токенах SPND.

Монеты можно погасить в онлайн-бутике Haute Living Luxury Marketplace после его запуска. В bitcoinblack планируют, что это произойдет в течение ближайших двух недель.

Напомним, в апреле биткоин-биржа Coinbase выпустила дебетовую карту Visa с возможностью получения кешбэка в криптовалютах до 4%.

Платежный гигант выступил в качестве партнера по запуску криптокарт десятков компаний, включая Circle, FTX, Bakkt и BlockFi.