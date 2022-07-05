Проект bitcoinblack запустил эксклюзивную кредитную криптокарту Visa в ОАЭ
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Проект bitcoinblack запустил эксклюзивную кредитную криптокарту Visa в ОАЭ

Проект bitcoinblack запустил эксклюзивную кредитную криптокарту Visa в ОАЭ


Команда bitcoinblack объявила о запуске в ОАЭ криптовалютной кредитной VIP-карты Visa. Ее держателями могут стать 10 000 человек по всему миру.



Согласно пресс-релизу, карта позиционируется как "шлюз в мир роскошных товаров и услуг" для состоятельных людей из индустрии цифровых активов.


Созданное в 2021 году платежное решение позволяет конвертировать биткоин и другие криптовалюты в фиат и тратить средства в более чем 140 странах, где принимается Visa.


Участники bitcoinblack получают ряд "премиальных преимуществ", включая отсутствие лимита расходов. На покупки начисляется кешбэк в размере до 10% от суммы в токенах SPND.


Монеты можно погасить в онлайн-бутике Haute Living Luxury Marketplace после его запуска. В bitcoinblack планируют, что это произойдет в течение ближайших двух недель.


Напомним, в апреле биткоин-биржа Coinbase выпустила дебетовую карту Visa с возможностью получения кешбэка в криптовалютах до 4%.


Платежный гигант выступил в качестве партнера по запуску криптокарт десятков компаний, включая Circle, FTX, Bakkt и BlockFi.

# Экономика visa, карты, оаэ, новости
По материалам: ForkLog

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