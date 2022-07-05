Проект bitcoinblack запустил эксклюзивную кредитную криптокарту Visa в ОАЭ
Команда bitcoinblack объявила о запуске в ОАЭ криптовалютной кредитной VIP-карты Visa. Ее держателями могут стать 10 000 человек по всему миру.
Bitcoinblack officially launches in the #UAE 🔥 https://t.co/Ex05SMRaGJ#neverstopspending #cryptocurrency #bitcoinblack pic.twitter.com/M3XwWxV3xM— bitcoinblack™ VISA® Card (@btc_blackcard) July 4, 2022
Согласно пресс-релизу, карта позиционируется как "шлюз в мир роскошных товаров и услуг" для состоятельных людей из индустрии цифровых активов.
Созданное в 2021 году платежное решение позволяет конвертировать биткоин и другие криптовалюты в фиат и тратить средства в более чем 140 странах, где принимается Visa.
Участники bitcoinblack получают ряд "премиальных преимуществ", включая отсутствие лимита расходов. На покупки начисляется кешбэк в размере до 10% от суммы в токенах SPND.
Монеты можно погасить в онлайн-бутике Haute Living Luxury Marketplace после его запуска. В bitcoinblack планируют, что это произойдет в течение ближайших двух недель.
Напомним, в апреле биткоин-биржа Coinbase выпустила дебетовую карту Visa с возможностью получения кешбэка в криптовалютах до 4%.
Платежный гигант выступил в качестве партнера по запуску криптокарт десятков компаний, включая Circle, FTX, Bakkt и BlockFi.