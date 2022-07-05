Прохор Шаляпин высказался о ненависти к Алле Пугачевой

Певец Прохор Шаляпин считает, что муж Примадонны перегнул палку. Артист назвал причину ненависти российских артистов к Алле Пугачевой. Певец также указал, что муж поп-звезды «перегнул палку». Народная артистка СССР вместе с супругом и 8-летними детьми Лизой и Гарри перебралась в Латвию. Звездная семья с прошлой недели живет в Юрмале. Шаляпин заверил, что причина этого не в финансах. «Деньги могут заканчиваться у какой-нибудь там женщины в Волгограде, — отметил уроженец этого города. — Или в деревне. И то – люди не жалуются, живут как-то, сельским хозяйством занимаются, например, и еще много чем. Мое мнение – Пугачева перебралась в Юрмалу только потому, что там прохладнее. А в Израиле сейчас находиться тяжело – очень жарко там, 50 градусов жары. Я думаю, что это главная причина. Я бы тоже перебрался».Прохор заверил, что Юрмала – дорогой курорт. Вместе с тем, артист высказал мнение, что многие были бы рады сдать Примадонне свою виллу бесплатно. Выпускник «Фабрики звезд» также призвал россиян не критиковать исполнительницу хитов в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». «Я вообще не понимаю агрессии по отношению к Пугачевой, — поделился Шаляпин. — Она ведь ничего плохого не говорила о России. Возможно, многие коллеги ненавидят Пугачеву просто от зависти – не могут простить ее успеха. И я считаю, это неправильно. Она очень много сделала для страны, она талантливая певица, все любят ее песни». Вместе с тем, Прохор резко изменил свое мнение о муже Аллы Борисовны. Бывший супруг канадки Татьяны-Клаудии Дэвис считает, что Максим совершил ошибку в Израиле, когда принялся делать антироссийские заявления. «Галкин перегнул палку, все это понимают. Но всё же российский народ, как я уверен, — очень добрый и прощающий. Пройдет какое-то время, люди успокоятся, всё как-то наладится. Хотя понятно, что к Галкину прежнего отношения уже не будет», — сказал лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда» сайту Teleprogramma.pro.