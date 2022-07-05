Раскрыто уязвимое место НАТО

Вадим Карасев

The Guardian допустило, что готовность НАТО противостоять России станет уязвимостью

Издание The Guardian назвало готовность НАТО противостоять России уязвимым местом, единый фронт альянса может рухнуть.

Как раскрыли авторы материала, члены НАТО не хотят допускать успеха российской стороны. При этом к единому мнению по поводу способов не допустить победы Москвы они не пришли.

Новая стратегическая концепция альянса, которую приняли на саммите в Мадриде, включает в общей сложности 71 категорических «мы будем» на 11 страницах текста, ничего не будут значить, если Москва намекнет, что хочет прекращения огня на Украине. Тогда «некоторые не выдержат, когда на Украине замолчат пушки».

Бесплодная борьба

Ранее журналист Питер Ван Бурен в статье для The American Conservative отмечал, что противостояние США и России не приносит Западу никаких плодов.

Обозреватель назвал борьбу президента США Джо Байдена с Россией бесплодной и сравнил ее с «вечеринкой, на которую никто не пришел».

Журналист также считает, что надежды Запада о влиянии санкций на Россию не оправдались: ограничения не сломили Москву, а, наоборот, укрепили ее. Он возмутился, куда« запропастились союзники Байдена».

Вероятность конфликта

При этом сенатор Совфеда Сергей Цеков в разговоре с «Лентой.ру» отмечал, что вероятность конфликта России и НАТО возрастает с каждым новым воинственным заявлением стран-участниц альянса. По мнению политика, Москве стоит проявлять повышенное внимание ко всем заявлениям и действиям этих государств.

Также политик отметил, что, хотя теоретически развязывание открытого противостояния с Россией со стороны НАТО возможно, в реальности оно маловероятно. По его словам, альянс понимает, что на любое его действие будет дан крайне жесткий ответ.

29 июня лидеры стран-участниц НАТО на саммите в Мадриде приняли новую стратегическую концепцию, в которой официально признали Россию наибольшей угрозой безопасности Североатлантического альянса. Главным фактором, повлиявшим на решение альянса, стали боевые действия на Украине, которые, как утверждается в документе, пошатнули евроатлантическую безопасность и «причинили невыразимые страдания и разрушения».