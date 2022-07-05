Россиянам назвали способы защититься от слежки в сети

Вадим Карасев

В Роскачестве посоветовали закрыть профили в соцсетях для защиты от слежки в интернете

Специалисты Роскачества объяснили россиянам, как защититься от слежки в интернете. Способы избежать цифрового преследования они назвали в беседе с «Газетой.Ru».

Для того чтобы снизить риски слежки в интернете, они порекомендовали закрыть личные профили в соцсетях и завести отдельный адрес электронной почты для регистрации в интернет-магазинах. Специалисты также посоветовали подключить виртуальный мобильный номер и использовать его для регистрации на различных сайтах и в соцсетях. По словам экспертов, электронный адрес, привязанный к соцсетям, не следует выкладывать в открытый доступ.

Еще одна рекомендация касается настроек браузера. Пользователей призвали установить запрет на сохранение файлов cookies. Как объяснили специалисты, это необходимо, поскольку по ним можно отследить историю поиска. Кроме того, пользователям посоветовали не забывать о необходимости периодически чистить кеш.

Для переписок в Роскачестве посоветовали использовать только мессенджеры с постоянным сквозным шифрованием. При выборе VPN-сервиса стоит остановиться на платном приложении с хорошим рейтингом и уровнем доверия, заключили эксперты.

Ранее в Роскачестве предупредили россиян о рисках использования бесплатных VPN-сервисов. Эксперты назвали основным видом заработка бесплатных сервисов передачу данных пользователей третьим лицам.