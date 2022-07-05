Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте
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Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте

Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валютеРБК: подготовлен документ о запрете договоров с привязкой к иностранной валюте

Власти России вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте или мировым товарным индексам, пишет РБК. Изданию стало известно, что Минюст подготовил законопроект о запрете подобных соглашений до конца 2023 года.

В переработанном варианте есть некоторые исключения: речь идет о сделках с нефтью, газом и алмазами. Законопроект согласован Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом. Источник РБК подчеркнул, что документ пока не принят: рассмотрение правкомиссией отложили на две недели.

Ранее со схожей инициативой выступала Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Тогда ведомство призвало полностью запретить внутри России договоры с привязкой к валюте или мировым товарным индексам. В пояснительной записке к документу подчеркивается, что его разработали, опираясь на план первоочередных действий по обеспечению развития экономики России в условиях внешних санкций.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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