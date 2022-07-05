Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»

Вадим Карасев

РИА Новости: военные РФ рассказали о полном выполнении боевых задач в «лисичанском котле»

Российские военные рассказали РИА Новости о полном выполнении боевых задач в «лисичанском котле». Они провели операцию по окружению группировки украинских войск в районе ключевого населенного пункта, села Белогоровка, где проходила последняя полевая дорога для отступления.

Военнослужащий сообщил агентству подробности боя. Для прикрытия от наводящих противотанковых комплексов (ПТУР) использовались дымовые гранаты 3Д6.

«Группировка "Отважные" — не просто так нас называют, — свою задачу выполнила в полном объеме, потому что данная группировка на данных фронтах выполняла основную задачу», — подчеркнул российский военный.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Накануне союзные силы ВС РФ и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.