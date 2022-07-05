Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»

Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»

Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»РИА Новости: военные РФ рассказали о полном выполнении боевых задач в «лисичанском котле»

Российские военные рассказали РИА Новости о полном выполнении боевых задач в «лисичанском котле». Они провели операцию по окружению группировки украинских войск в районе ключевого населенного пункта, села Белогоровка, где проходила последняя полевая дорога для отступления.

Военнослужащий сообщил агентству подробности боя. Для прикрытия от наводящих противотанковых комплексов (ПТУР) использовались дымовые гранаты 3Д6.

«Группировка "Отважные" — не просто так нас называют, — свою задачу выполнила в полном объеме, потому что данная группировка на данных фронтах выполняла основную задачу», — подчеркнул российский военный.

3 июля министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Луганской народной республики (ЛНР). Накануне союзные силы ВС РФ и бойцов Народной милиции ЛНР окружили Лисичанск — последний город бывшей Луганской области, находившийся под контролем украинских силовиков.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Патрушев призвал ограничить иностранное участие в важных для энергетики проектах
Патрушев призвал ограничить иностранное участие в важных для
Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема одной группы лекарств
Доктор Мясников рассказал об опасном последствии приема одной группы
Вероятность политических кризисов в западных странах оценили
Вероятность политических кризисов в западных странах оценили
В России спрогнозировали повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов
В России спрогнозировали повышение цен на газ в Европе до 3500
Орисса Келли и ее невероятные трюки с луком
Орисса Келли и ее невероятные трюки с луком
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»
Российские военные рассказали о боях в «лисичанском котле»
Камни-талисманы для защиты от конкурентов и манипуляторов
Камни-талисманы для защиты от конкурентов и манипуляторов
В России увидели риски снижения рентабельности металлургических предприятий
В России увидели риски снижения рентабельности металлургических
Интересные факты на все случаи жизни - 04.07.2022 (15 фото)
Интересные факты на все случаи жизни - 04.07.2022 (15 фото)
Раскрыто уязвимое место НАТО
Раскрыто уязвимое место НАТО
Ольхонский суд рассмотрит дело о незаконной добыче 831 омуля
Ольхонский суд рассмотрит дело о незаконной добыче 831 омуля
Как нужно правильно приносить в жертву барана и какие молитвы нужно читать на Курбан-байрам в 2022 году
Как нужно правильно приносить в жертву барана и какие молитвы нужно

Топ на сегодня

Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного бизнеса
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного
Daily Mail: Британский военный выселил семью украинских беженцев с пятью детьми
Daily Mail: Британский военный выселил семью украинских беженцев с
В России предложили исключить косметику из параллельного импорта
В России предложили исключить косметику из параллельного импорта
Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD в Россию
Минздрав оценил последствия прекращения поставок вакцин компанией MSD

Еще по теме

Глава Минобороны доложил президенту РФ об освобождении ЛНР
Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР
Военные сообщили Путину о разминировании колодца в Пальмире
Министр обороны доложил Верховному Главнокомандующему о выполнении его приказа по выводу российских войск из Сирии