Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»

Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»

Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»

О здоровье Татьяны Гончаренко, двоюродной сестры Жанны Фриске, переживают многочисленные поклонники покойной певицы. Женщина столкнулась с рецидивом страшной болезни и просит о помощи.

В начале июня Наталья Фриске рассказала, что ее сестра Татьяна борется с раком, который однажды, 11 лет назад, уже сумела победить. Тогда болезнь вошла в стадию ремиссии. Но недавно вернулась уже с метастазами в печень и позвоночник... Семья Гончаренко забила тревогу, так как больной срочно требовалась квалифицированная помощь и внушительные средства.

Сейчас Татьяна находится в Турции, где проходит лечение. «Диагноз страшный, но шанс есть! Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Совместными силами ведем сбор средств. Этим занимается специальный фонд. Пожалуйста, прочитайте все внимательно. Комментарии я отключаю, так как знаю, что именно сейчас посыплется в мою сторону, но мне наплевать, я хочу, чтобы моя сестра жила! Заранее благодарю неравнодушных», — обращалась 36-летняя Наталья.

Татьяна делится тем, что чувствует, проходя эти испытания. Она заверила, что держится молодцом и не отчаивается. «Когда сказали, что очень агрессивный вид рака четвертой степени, но ты по жизни борец и проходишь химию раз в неделю без перерывов до сентября», — пишет Гончаренко в личном блоге.

Наталья постоянно думает о Татьяне и поддерживает, чем может, в том числе напоминает в соцсетях о сборе средств на лечение. «Ты сильная, ты справишься, я верю в тебя! Ребят, давайте поддержим Танюшу. Ей очень нужна поддержка сейчас», — просит она.

Многие до сих пор шокированы тем, что семью Жанны буквально преследует злой рок. Онколог Дмитрий Олькин отмечал, что, возможно, болезнь передается по наследству. «Имеется определенная генетическая расположенность к раку. Нельзя сказать, что подобные мутации встречаются часто, но есть вероятность частоты встречаемости. Скорее всего, у женщин это случается чаще», — делился доктор.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

Последние новости

BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте
Ида Галич ответила на критику ее внешности
Ида Галич ответила на критику ее внешности
Британский генерал рассказал о "безумной" идее Лондона, способной нарушить антироссийские планы НАТО
Британский генерал рассказал о "безумной" идее Лондона,
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я
Необычные еврейские традиции: почему евреи ложатся в свежевырытые могилы и крутят петуха над головой
Необычные еврейские традиции: почему евреи ложатся в свежевырытые
DeepMind научила ИИ «справедливо» распределять богатство
DeepMind научила ИИ «справедливо» распределять богатство
В Нижнеилимском районе водитель Lada Largus погиб, перевернувшись в кювет при обгоне
В Нижнеилимском районе водитель Lada Largus погиб, перевернувшись в
Разнообразие рациона умеряет аппетит рачка гаммаруса
Разнообразие рациона умеряет аппетит рачка гаммаруса
Никогда не сдавайся
Никогда не сдавайся
Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста
Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста

Топ на сегодня

Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70

Еще по теме

«Хочу, чтобы она жила!»: сестра Натальи Фриске лечится от рака в Турции и просит о помощи
Сестра Жанны Фриске показала эксклюзивные фото покойной певицы (ФОТО)
Жанна Фриске, новости на сегодня, 24.12.2015: последнее желание певицы
Жанна Фриске, последние новости о семье певицы сегодня, 04.03.2016: дорогую вакцину передали больному раком парню