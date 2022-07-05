Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»

О здоровье Татьяны Гончаренко, двоюродной сестры Жанны Фриске, переживают многочисленные поклонники покойной певицы. Женщина столкнулась с рецидивом страшной болезни и просит о помощи.

В начале июня Наталья Фриске рассказала, что ее сестра Татьяна борется с раком, который однажды, 11 лет назад, уже сумела победить. Тогда болезнь вошла в стадию ремиссии. Но недавно вернулась уже с метастазами в печень и позвоночник... Семья Гончаренко забила тревогу, так как больной срочно требовалась квалифицированная помощь и внушительные средства.

Сейчас Татьяна находится в Турции, где проходит лечение. «Диагноз страшный, но шанс есть! Очень прошу о помощи неравнодушных людей. Совместными силами ведем сбор средств. Этим занимается специальный фонд. Пожалуйста, прочитайте все внимательно. Комментарии я отключаю, так как знаю, что именно сейчас посыплется в мою сторону, но мне наплевать, я хочу, чтобы моя сестра жила! Заранее благодарю неравнодушных», — обращалась 36-летняя Наталья.

Татьяна делится тем, что чувствует, проходя эти испытания. Она заверила, что держится молодцом и не отчаивается. «Когда сказали, что очень агрессивный вид рака четвертой степени, но ты по жизни борец и проходишь химию раз в неделю без перерывов до сентября», — пишет Гончаренко в личном блоге.

Наталья постоянно думает о Татьяне и поддерживает, чем может, в том числе напоминает в соцсетях о сборе средств на лечение. «Ты сильная, ты справишься, я верю в тебя! Ребят, давайте поддержим Танюшу. Ей очень нужна поддержка сейчас», — просит она.

Многие до сих пор шокированы тем, что семью Жанны буквально преследует злой рок. Онколог Дмитрий Олькин отмечал, что, возможно, болезнь передается по наследству. «Имеется определенная генетическая расположенность к раку. Нельзя сказать, что подобные мутации встречаются часто, но есть вероятность частоты встречаемости. Скорее всего, у женщин это случается чаще», — делился доктор.