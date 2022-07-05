Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США

Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США

Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США

Шакира после расставания хочет отомстить бывшему возлюбленному Жерару Пике: певица намерена увезти их детей в США, а также разрушить карьеру футболиста. О разрыве пары стало известно в начале лета: поводом стала измена со стороны Пике.

После расставания Шакира решила переехать из Барселоны в Майами вместе с двумя сыновьями, Миланом и Сашей: в Каталонии она жила только из-за Пике, который является защитником футбольного клуба "Барселона". Жерар Пике, в свою очередь, хочет, чтобы дети остались жить в Барселоне, поскольку из-за напряженного графика ему сложно будет летать в США, чтобы провести время с сыновьями.

Как сообщают испанские СМИ, певица и ее адвокаты готовятся подать судебный иск с требованием передать ей опеку над сыновьями. Также, по данным издания Marca, Шакира пригрозила разрушить его карьеру после того, как Пике отказался отпускать детей в Майами.

Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Она не собирается останавливаться, — заявил источник изданию Informalia.

Певица даже наняла команду людей, которые собирают компромат на футболиста.

Ей придется разыграть козырную карту. Поэтому теперь у нее есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике.

После громкого расставания на Пике также обрушилась критика со стороны поклонников певицы, которые резко осуждали его за измену. За футболиста даже вступился президент футбольного клуба "Барселона", который заявил, что на самом деле Пике очень переживает из-за расставания с певицей.

В то же время в сети появились фотографии, на которых запечатлен Жерар Пике на вечеринке в компании неизвестной девушки.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, однако официально их брак зарегистрирован не был.


Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес Звездные пары
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В США потребовали от европейцев выбросить холодильники из-за "дружбы" с Путиным
В США потребовали от европейцев выбросить холодильники из-за
Анастасия Костенко ответила на новость о сожительстве Дмитрия Тарасова с некой Марией
Анастасия Костенко ответила на новость о сожительстве Дмитрия
Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина
В Турции акулу прогнали шваброй
В Турции акулу прогнали шваброй
Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к валюте
Российские власти вернулись к идее запретить договоры с привязкой к
Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористок
Звезда Comedy Woman рассказала о своем отличии от других юмористок
Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона
Похоже, команда Xbox упразднила личный блог Майора Нельсона
Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Разин назвал виновного в смерти Шатунова
Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США
Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать
В ЕС предложили распространить стандарты AML на NFT-платформы
В ЕС предложили распространить стандарты AML на NFT-платформы
Вред и польза ходьбы: сколько нужно в день ходить пешком, чтобы похудеть
Вред и польза ходьбы: сколько нужно в день ходить пешком, чтобы
Марию Круглыхину, бывшую звезду Дом-2, обокрал собственный муж
Марию Круглыхину, бывшую звезду Дом-2, обокрал собственный муж

Топ на сегодня

Папа Римский посетит Россию и Украину
Папа Римский посетит Россию и Украину
Россияне описали изменения цен в магазинах
Россияне описали изменения цен в магазинах
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову

Еще по теме

Подробности расставания Шакиры с Жераром Пике
Шакира и Жерар Пике впервые вышли в свет всей семьей после серьезной болезни сына Саши
Счастливы вместе: Шакира и Жерар Пике с детьми прилетели в Майами
Семейный подряд: Шакира и Жерар Пике с сыновьями на церемонии Los40 Music Awards