Шакира хочет разрушить карьеру Жерара Пике после расставания и уехать с детьми в США

Вадим Карасев

Шакира после расставания хочет отомстить бывшему возлюбленному Жерару Пике: певица намерена увезти их детей в США, а также разрушить карьеру футболиста. О разрыве пары стало известно в начале лета: поводом стала измена со стороны Пике.

После расставания Шакира решила переехать из Барселоны в Майами вместе с двумя сыновьями, Миланом и Сашей: в Каталонии она жила только из-за Пике, который является защитником футбольного клуба "Барселона". Жерар Пике, в свою очередь, хочет, чтобы дети остались жить в Барселоне, поскольку из-за напряженного графика ему сложно будет летать в США, чтобы провести время с сыновьями.

Как сообщают испанские СМИ, певица и ее адвокаты готовятся подать судебный иск с требованием передать ей опеку над сыновьями. Также, по данным издания Marca, Шакира пригрозила разрушить его карьеру после того, как Пике отказался отпускать детей в Майами.

Она поняла, что не знала мужчину, с которым жила. Она не собирается останавливаться, — заявил источник изданию Informalia.

Певица даже наняла команду людей, которые собирают компромат на футболиста.

Ей придется разыграть козырную карту. Поэтому теперь у нее есть люди, которые ищут информацию и составляют подробный отчет о Пике.

После громкого расставания на Пике также обрушилась критика со стороны поклонников певицы, которые резко осуждали его за измену. За футболиста даже вступился президент футбольного клуба "Барселона", который заявил, что на самом деле Пике очень переживает из-за расставания с певицей.

В то же время в сети появились фотографии, на которых запечатлен Жерар Пике на вечеринке в компании неизвестной девушки.

Шакира и Жерар Пике были вместе 11 лет, однако официально их брак зарегистрирован не был.

Ксения Смирнова