Школьников пригласили стать соавторами Российского движения детей и молодежи

Вадим Карасев

В День рассмотрения во втором чтении закона о создании Российского движения детей и молодежи в Госдуме РФ, 5 июля, на территории Парка Горького амбассадоры Всероссийского конкурса соавторов встретились с детьми-представителями различных детских движений, сообществ и организаций. Участие во встрече принял председатель комитета Госдумы РФ по молодежной политике Артем Метелев.

"Сегодня мы принимаем законопроект "О российском движении детей и молодежи" во втором чтении. Он был значительно доработан, появились много новых мер поддержки. Мы всегда говорили, что последнее слово будет за теми, для кого это движение создается - детьми. С этой целью мы предлагаем детям самим определить название движения, его основные символы, кричалки в ходе конкурса", - рассказал Метелев.

Всероссийский конкурс соавторов детского движения стартовал на платформе https://движение.дети

Он продлится до 30 августа 2022 года. Его основная миссия - собрать мнения детей от 11 до 18 лет из всех регионов России о том, каким должно стать Российское движение детей и молодежи. Чтобы как можно больше ребят присоединилось к конкурсу, у него появились официальные представители в каждом российском городе или населенном пункте - амбассадоры. Это добровольцы - дети и взрослые из различных детских и молодежных общественных организаций, которые во время летних каникул проводят презентацию Всероссийского конкурса соавторов. Их основная задача - вовлечь как можно больше детей и подростков в работу над созданием по-настоящему народного детского движения.

5 июля презентация конкурса прошла на территории Парка Горького в Москве.

"Всероссийский конкурс соавторов - это, по сути, уникальный инструмент, который позволит услышать мнение о новом движении всех, кто захочет его озвучить, собрать все предложения ребят, провести масштабную работу по обработке предложений, вынести лучшие предложения на общероссийское голосование", - рассказала амбассадор конкурса, выпускница "Большой перемены" Диана Галстян.

В презентации приняли участие амбассадоры конкурса и ребята-представители различных детских и молодежных организаций: "Юнармии", Российского движения школьников, "Волонтеров победы", "Волонтеров Подмосковья", "Большой перемены" и других. Участники встречи рассказали, что хотели бы, чтобы новое движение не только всех объединяло, но открывало для его участников дополнительные возможности для развития, образования, будущего карьерного роста.

Ведущие презентации попросили Артема Метелева, как представителя молодежи, а не как депутата, рассказать о том, какие ценности должны войти в Российское движение детей и молодежи по его мнению.

"Первая ценность, наверное, - уважение к людям. Уважать необходимо и сверстников, и старших, и людей совершенно разных с вами взглядов, и взрослые тоже должны с уважением относиться к детям. А второе - это гордость за Россию. Это то, что тоже отличает нас с вами, особенно тех, кто участвует в "Большой перемене", "Юнармии", Российском движении школьников, - мы гордимся нашей страной", - сказал Метелев.

На презентации амбассадоры рассказали, что конкурс соавторов является командным. В нем могут принять участие команды от 5 до 12 человек, состоящие из школьников и студентов СПО из России, а также Донецкой и Луганской народных республик от 11 до 18 лет. Команда может пригласить одного взрослого наставника - педагога, вожатого детского лагеря или родителя.