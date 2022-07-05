Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина

Вадим Карасев

RFA: Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение Путина

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался посетить Россию в ответ на приглашение президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает Radio Free Asia (RFA).

Российский лидер пригласил Си во время телефонного разговора 15 июня. Однако председатель КНР отклонил предложение Путина, заявив, что в ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за пандемии коронавируса.

Президент России направил китайскому лидеру предложение о визите в соответствии с дипломатической практикой в ответ на приглашения посетить Олимпийские игры. Японское издание Yomiuri Shimbun, ссылаясь на источники в китайском правительстве, сообщило, что Путин надеется использовать визит Си Цзиньпина, чтобы избежать дальнейшего углубления конфликтов с США и Европой.

В июне Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора условились расширить кооперацию в финансовой, промышленной и энергетических сферах. Взаимодействие будет происходить «с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике». Также политики затронули тему развития военных и военно-технических связей.