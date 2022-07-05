Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой века»
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Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой века»

Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой века»Представитель МИД КНР Лицзянь назвал «шуткой века» слова про оборонительный характер НАТО

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс носит оборонительный характер — это шутка века. Об этом написал представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter.

Дипломат напомнил Столтенбергу о последствиях действий солдат НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Кроме того, он назвал бомбы «символом оборонительного характера» альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления об оборонительном характере НАТО — «глупые и стыдные», поскольку эти функции объединения были утрачены, как только развалились Советский союз и Варшавский договор.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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