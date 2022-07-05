Слова Столтенберга про оборонительный характер НАТО назвали «шуткой века»

Вадим Карасев

Представитель МИД КНР Лицзянь назвал «шуткой века» слова про оборонительный характер НАТО

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс носит оборонительный характер — это шутка века. Об этом написал представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter.

Дипломат напомнил Столтенбергу о последствиях действий солдат НАТО в Югославии, Афганистане, Ираке и Ливии. Кроме того, он назвал бомбы «символом оборонительного характера» альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что заявления об оборонительном характере НАТО — «глупые и стыдные», поскольку эти функции объединения были утрачены, как только развалились Советский союз и Варшавский договор.