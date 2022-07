Слух: What Remains of Edith Finch из Game Pass оптимизируют до Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Игра What Remains of Edith Finch может в ближайшее время получить оптимизацию до приставок Xbox Series X | S и Playstation 5. На данный момент это не официальный анонс, но СМИ обнаружили, что тайваньское рейтинговое агентство выдало рейтинг версиям What Remains of Edith Finch для приставок нового поколения.





Игра What Remains of Edith Finch доступна в подписке Game Pass на Xbox и PC с 2019 года.

В What Remains of Edith Finch игрокам предстоит узнать историю семьи из штата Вашингтон. Игроку предстоит исследовать фамильный особняк, погружаясь в интерактивные истории членов семьи.

Watch this video on YouTube