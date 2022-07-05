СМИ: Ignite сократит штат более чем на 50%
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СМИ: Ignite сократит штат более чем на 50%

СМИ: Ignite сократит штат более чем на 50%


Экс-сотрудники стоящей за разработкой проекта Cosmos компании Ignite (ранее Tendermint) на условиях анонимности рассказали CoinDesk о сокращении штата более чем на 50%.


По словам источников, такое решение принято на фоне негативных явлений на рынке криптовалют.


Некоторые топ-менеджеры якобы покинули компанию вслед за CEO Пэном Чжуном, который объявил об уходе 1 июля после семи лет работы в Ignite. Пост гендиректора он занимал с мая 2020 года.


Другие сотрудники уволились в обмен на выходное пособие, утверждают источники. По их данным, о возможности сокращений основатель компании Дже Квон объявил еще в мае после своего возвращения.


Зарегистрированная в 2014 году Tendermint провела ребрендинг в Ignite в феврале 2022 года. Квон покинул компанию в 2020 году для запуска проекта Virgo, а через два года вернул себе право собственности на бренд для новой инициативы.


Напомним, об оптимизации штата также заявили в Coinbase, BlockFi, Сrypto.com, BitMEX, Robinhood, Gemini, Bitpanda, Bitso, Banxa и Abra.


По данным СМИ, сокращения коснутся в том числе Huobi, Bybit и регулируемой гонконгской биткоин-биржи OSL.


Глава Binance Чанпэн Чжао, напротив, назвал криптозиму подходящим временем для расширения штата. О планах по увеличению команды также заявили в Bitget, Bitfinex, Tether и Ripple.

# Экономика cosmos, ignite, новости
По материалам: ForkLog

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