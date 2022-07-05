Солистка группы «АлоэВера» Вера Мусаелян стала жертвой аварии на Бали

Звезда из Екатеринбурга Вера Мусаелян, известная по работе в группе «АлоэВера», отдыхая на Бали, получила серьезную травму — теперь она думает, как добраться домой в Россию.

Сама Вера не уточняет, как получила травму — скорее всего, она неудачно упала на байке и сильно ушибла руку. Ей оказали экстренную помощь в местной клинике, но до полного выздоровления еще далеко. «Мое «погнали» звучит иронично. Я попала в аварию. Не пугайтесь. Моей жизни ничего не угрожает. Голова, позвоночник целы. Нужна операция на ключицу, чтоб она правильно срослась», — поделилась певица.

Сложность заключается в том, что операцию нужно провести в ближайшее время и, как ей сказали эксперты, лучше это сделать в Москве. Но проблема заключается в том, что у Веры — сотрясение мозга, поэтому перелеты в ближайшее время не рекомендуются. Если певица останется на Бали, то там это лечение будет в несколько раз дороже, да и качество операций оставляет желать лучшего.

«Привет, дружочки-пирожочки, спасибо за все ваши слова! В итоге я буду делать операцию в Москве, сегодня вылетаю, ребята уже готовят сопровождение в аэропорту, чтоб таскать чемоданы: мне стало легче, со мной поработал остеопат, столько людей окутали любовью и заботой», — сказала Вера.

Мусаелян поблагодарила за помощь своего друга Александра, который помог ей собраться и привести себя в порядок перед долгим перелетом. Несмотря на то, что она боится ехать в аэропорт и уже предчувствует тяжелые пересадки, понимает — ей лучше будет Москве.

Отметим, что сама Вера уехала из России в марте — об этом она подробно рассказывала в интервью Ксении Собчак. Проблема заключается в том, что несколько концертов вокалисток в прошлом году отменили, а с февраля развлекательные мероприятия в стране практически приостановили свою работу, поэтому она поспешила поехать отдыхать.