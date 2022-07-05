Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней

Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней
Василий Полонский не доверяет журналистке и ведущей Ксении Собчак. Личность Ксении Собчак много лет вызывает у общественности жаркие споры. Одни припоминают теледиве шоу «ДОМ-2» и осыпают оскорблениями, другие восторгаются ее профессиональным ростом. Свое мнение о коллеге высказал и Василий Полонский. Поклонники ценят 40-летнюю Собчак за смелость. Журналистка открыто высказывает свое мнение даже в адрес влиятельных оппонентов. Правда, у некоторых этот же факт вызывает только дополнительные вопросы. «Могу ли я доверять Ксении Анатольевне? Нет. Из-за бэкграунда, отца… Я не считаю отца Собчак святым, как она пытается его выставить. У меня другое мнение», — сказал Василий Полонский, который когда-то работал вместе с теледивой.
Напомним, что в 2018 году Ксения баллотировалась в президенты страны. Скептики подозревают: блондинка до сих пор остается заинтересованной во власти. «Я не могу доверять, потому что мне кажется, все равно из-за подковерных историй Ксения Анатольевна не всегда объективна. Она требует называть себя журналисткой, но я не считаю ее таковой», — заявил коллега звезды. Василий считает, что теледива — настоящий профессионал, правда, лишь в качестве ведущей. «Ксению Собчак, как журналистку, сделал Михаил Зыгарь, который сидел у нее на ухе и задавал через нее вопросы, тем гостям, которые приходили в шоу «Собчак живьем». Она невероятный телевизионный профессионал. Когда ей в ухо кто-то говорит, может слово в слово этот вопрос пересказать, параллельно пока диктуют. Она, правда, большой телеведущий, но журналист?» — рассуждал Полонский. Мужчина признался, что не питает симпатии к коллеге, однако и осыпать ее оскорблениями, как делают некоторые даже среди звездных персон, не намерен. «Стоит ли гнобить кого-то за то, что он такой, как Собчак? Не думаю. Ну не нравится она мне! Зачем мне ее хейтить? Можно ли ей доверять? Да, она делает очень классную работу, надо за этим следить. Это же не Артемия Лебедева смотреть. Собчак другого толка человек», — говорил он одному из латвийских каналов.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

Последние новости

Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор:
Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову
Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову
«Я бы тоже перебрался»: Прохор Шаляпин прокомментировал отъезд Пугачевой из Израиля
«Я бы тоже перебрался»: Прохор Шаляпин прокомментировал отъезд
Умный пес, который нашел способ спастись от жары
Умный пес, который нашел способ спастись от жары
Официально: Microsoft отказывается от бесплатных игр в Games With Gold по совместимости
Официально: Microsoft отказывается от бесплатных игр в Games With
Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах
Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах
Чулпан Хаматова еще дальше сбежала от России
Чулпан Хаматова еще дальше сбежала от России
По слухам, Ольга Бузова встречается с политиком и собирается за него замуж
По слухам, Ольга Бузова встречается с политиком и собирается за него
Прохор Шаляпин высказался о ненависти к Алле Пугачевой
Прохор Шаляпин высказался о ненависти к Алле Пугачевой
Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней
Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней
США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за ракетами
США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за
Volkswagen уйдет из России вслед за остальными
Volkswagen уйдет из России вслед за остальными

Топ на сегодня

Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи Coinberry
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи

Еще по теме

Чей Крым – мнение кандидата в президенты РФ Ксении Собчак
Вице-премьер Крыма обвинил Собчак в непрофессионализме
Собчак сделала жёсткое заявление в адрес Дональда Трампа
Соцопрос показал, как изменилось отношение общества к кандидату Собчак