Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней

Василий Полонский не доверяет журналистке и ведущей Ксении Собчак. Личность Ксении Собчак много лет вызывает у общественности жаркие споры. Одни припоминают теледиве шоу «ДОМ-2» и осыпают оскорблениями, другие восторгаются ее профессиональным ростом. Свое мнение о коллеге высказал и Василий Полонский. Поклонники ценят 40-летнюю Собчак за смелость. Журналистка открыто высказывает свое мнение даже в адрес влиятельных оппонентов. Правда, у некоторых этот же факт вызывает только дополнительные вопросы. «Могу ли я доверять Ксении Анатольевне? Нет. Из-за бэкграунда, отца… Я не считаю отца Собчак святым, как она пытается его выставить. У меня другое мнение», — сказал Василий Полонский, который когда-то работал вместе с теледивой.Напомним, что в 2018 году Ксения баллотировалась в президенты страны. Скептики подозревают: блондинка до сих пор остается заинтересованной во власти. «Я не могу доверять, потому что мне кажется, все равно из-за подковерных историй Ксения Анатольевна не всегда объективна. Она требует называть себя журналисткой, но я не считаю ее таковой», — заявил коллега звезды. Василий считает, что теледива — настоящий профессионал, правда, лишь в качестве ведущей. «Ксению Собчак, как журналистку, сделал Михаил Зыгарь, который сидел у нее на ухе и задавал через нее вопросы, тем гостям, которые приходили в шоу «Собчак живьем». Она невероятный телевизионный профессионал. Когда ей в ухо кто-то говорит, может слово в слово этот вопрос пересказать, параллельно пока диктуют. Она, правда, большой телеведущий, но журналист?» — рассуждал Полонский. Мужчина признался, что не питает симпатии к коллеге, однако и осыпать ее оскорблениями, как делают некоторые даже среди звездных персон, не намерен. «Стоит ли гнобить кого-то за то, что он такой, как Собчак? Не думаю. Ну не нравится она мне! Зачем мне ее хейтить? Можно ли ей доверять? Да, она делает очень классную работу, надо за этим следить. Это же не Артемия Лебедева смотреть. Собчак другого толка человек», — говорил он одному из латвийских каналов.