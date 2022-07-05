Спикер Заксобрания Александр Ведерников проверил ход ремонта дорог на Байкальском тракте
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Спикер Заксобрания Александр Ведерников проверил ход ремонта дорог на Байкальском тракте

Спикер Заксобрания Александр Ведерников проверил ход ремонта дорог на Байкальском тракте

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и руководитель профильного комитета областного парламента Виктор Побойкин проверили ход выполнения ремонтных и строительных работ на двух дорожных объектах. В визите приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов, директор дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Юлия Гордина.

Депутаты побывали в Ушаковском муниципальном образовании Иркутского района, где начинается реконструкция улицы в деревне Новолисиха. Работы проводят в рамках программы стимулирования жилищного строительства. На участке протяженностью 3,8 километра появится асфальтобетонное дорожное полотно, тротуары, освещение, ливневая канализация. Кроме того, дорогу оборудуют локальными очистными сооружениями. Такая инфраструктура будет впервые возведена во второй зоне водозабора.

Также депутаты посетили дорогу Иркутск – Листвянка. Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов, в этом году дорожники проводят текущие ремонты участков 21-32 километра и 52-57 километра. Также идут замеры интенсивности движения по Байкальскому тракту, которые войдут в проекты реконструкции отдельных участков дороги. «Федерация готова выделять средства на реконструкцию дороги Иркутск – Листвянка. Мы можем превратить участка 21-29 километра в автобан. Надеемся, что до конца года завершится проектирование этой части дороги и прохождение экспертизы, а в следующем году сможем провести эту работу, и до 29 километра Байкальского тракта у нас будет автобан», — подчеркнул Александр Ведерников.

Спикер областного парламента также отметил, что депутаты областного парламента уделяют особое внимание качественной транспортной доступности в территориях региона. Так, в рамках июньской сессии поправками к бюджету на 2022 год более 1,5 миллиардов рублей было выделено дополнительно на строительство дорог в муниципалитетах Приангарья.

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По материалам: irk

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