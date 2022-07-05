США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за ракетами
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США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за ракетами

США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за ракетамиСША потратят 27 миллионов долларов на воздушные шары для слежки за ракетами России и КНР

США планируют потратить 27 миллионов долларов на воздушные шары военного назначения для слежки за ракетами России и КНР в 2023 финансовом году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект бюджета Пентагона и опрошенных экспертов.

В течение многих лет Министерство обороны Соединенных Штатов проводило испытания с использованием высотных аэростатов и дронов на солнечных батареях для сбора данных, обеспечения наземных войск связью и устранения проблем со спутниками. Воздушные шары с солнечными панелями, оборудованные устройствами для наблюдения, планируется размещать на высоте от 18,3 до 27,4 километра над поверхностью Земли.

Старший научный сотрудник Международной программы безопасности и директор проекта противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований Том Карако рассказал, что высотные аппараты имеют множество преимуществ и могут быть основой для различных платформ, включая связь и узлы передачи данных, разведывательные операции, а также отслеживание ракетных угроз и иных видов оружия.

Ранее США провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты, которые должны были состояться на Гавайях. Подробности тестов не сообщаются. Известно лишь, что испытания потерпели неудачу из-за неназванных проблем с запуском ракеты. «Отказ произошел после включения двигателя», — сказал представитель Пентагона Тим Горман.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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