Стало известно, какие продукты вызывают повышенную потливость летом, чем не стоит злоупотреблять

Многие из нас с наступлением лета замечают повышенную потливость. Это связано не только с приходом жары, но и с употреблением некоторых продуктов. Они могут вызывать большую потливость из-за своего термогенного эффекта. в то время, как еда начинает разлагаться в организме, часть ее выходит в виде тепла.

Какая еда может вызвать сильную потливость

Продукты, которые содержат в себе большое количество натрия, то есть, соли, не слишком хорошо подходят для употребления в теплый летний день. В таком случае телу приходится избавляться от большого количества соли через пот. Поэтому соленые продукты стоит отодвинуть подальше на летний сезон. Особенно это касается снеков, чипсов, орешков, соусов.

Спиртные напитки способны увеличить частоту сокращений сердца и повысить внутреннюю температуру. Это означает, что увеличивается и выделение пота. Чем больше человек пьет таких напитков, тем больше выделяет пот. Даже если в нем слабый градус.





Провоцируют повышенную потливость и блюда с острыми специями. Из-за присутствия жжения они практически обманывают центральную нервную систему человека. Поэтому заставляют организма открывать механизм охлаждения.

Не стоит налегать на сладости. Продукты, которые имеют большое наличие сахара и углеводов, имеют термический эффект, ведь организму очень трудно их переваривать. От сладостей возникают скачки сахара в крови. Это также влияет на выделение пота.

От какой еды отказаться летом, чтобы не потеть

Обработанные продукты не пойдут на пользу летом. Чаще всего в них очень мало клетчатки и ферментов, которые нужны для правильного переваривания. Подобная еда имеет много жира, что сильно усложняет пищеварение.





Каждый раз, как организм пытается переварить трудную еду, увеличивается выделение пота. К самым частым можно отнести фастфуд и жирную выпечку, к примеру, пироги или круассаны. Не слишком полезными будут и полуфабрикаты.

Негативно влияет на организм кофеин. Он увеличивает сокращения сердца и увеличивает кровяное давление. Так, организм начинает демонстрировать реакцию бегства или борьбы, провоцируя потовые железы. Жара от чая или кофе увеличивает внутреннюю температуру. Поэтому в жару стоит отказаться от напитков с большим количеством кофеина.

Еда с большим количеством белка имеет термогенный эффект. Часть энергии, которая в ней есть, она отдает в виде тепла. Кроме того, если человек употребляет много белка, в роли побочного продукта при переваривании получается мочевина. Ее организм пытается вывести через пот. Поэтому мясо и рыба в жару могут нанести серьезный удар, заставляя хорошенько пропотеть.

Какую еду не стоит есть, чтобы не потеть летом

В рационе человека присутствуют продукты, что увеличивают уровень серы в организме. В ответ на это организм будет выделять пот. Часто к таким продуктам относят вареные яйца, карри, лук, капусту и тмин. Но, если иммунная система в порядке, даже употребление данных продуктов не приведет к сильному запаху пота.





Большое потоотделение может быть следствием избыточного употребления кофе и газированных напитков. Сюда же можно отнести и большое количество глутамата натрия, острую еду. Если человек ест много чили, языковые рецепторы передают в мозг сигнал «горячо», что и вызывает большое выделение пота.

Резкий запах пота может появиться из-за некоторых патологий в организме человека. К примеру, если есть сахарный диабет, пот может иметь запах аммиака или переспелых яблок. Если человек страдает от лактозной недостаточности, его тело может издавать аромат капустного сока.