Светлана Бондарчук рассказала, где проживает ее особенная дочь

Светская львица Светлана Бондарчук рассказала об особенной дочери. Бизнесвумен с особым трепетом относится к своим детям: сыну Сергею и дочке Варваре. Свою 23-летнюю наследницу широкой публике экс-жена режиссера не показывает, такое решение они приняли вместе с Федором. Однако в одном из интервью модель впервые так откровенно рассказала об особенной дочери Варваре. Светлана дала понять, что не любит жаловаться на трудности и выливать свои переживания на окружающих. Делать из дочери публичную личность манекенщица никогда не хотела. Главное, что было важно для Светланы, — уберечь своего ребенка от пристального внимания.Бондарчук дала понять, что сейчас Варвара живет в России в любви и в заботе. По словам модели, их с Федором дочка выросла замечательной и очень трогательной. Она родилась с особенностями, но это не было сразу очевидно. К сожалению, после года девочке был поставлен определенный диагноз. У Варвары ДЦП. «Этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей», — отметила Бондарчук в YouTube-шоу «Света вокруг света».