Тина Канделаки ехидно высказалась о зарубежных счетах звезд и богачей

Ведущая Тина Канделаки радуется, что не имеет счетов и недвижимости за границей. Недавно появились новости, что власти Великобритании якобы хотят конфисковать имущество россиян. Арестованные средства планируют направить на поддержку Украине. Информацию прокомментировала Тина Канделаки. Брюнетка порадовалась, что никогда не вкладывала средства в иностранные банки и не приобретала недвижимость за рубежом. «Очень многие знакомые, заработав первые деньги в двухтысячных, говорили мне о том, что я дура — не покупаю квартиру и не открываю счета в Лондоне, Барселоне или где-то еще. А я, дура, и правда не делала этого ни в Нью-Йорке, ни в Майами — нигде. Не то чтобы я к чему-то готовилась — просто думала, что мне не нужна там квартира или счет, если всю свою жизнь я провожу здесь, а если и прилетаю куда-то, то зарабатываю достаточно для того, чтобы снять номер в лучшей гостинице», — рассуждала теледива в личном Telegram-канале.Теперь Канделаки с иронией говорит о тех, кто верил, будто за границей лучше относятся к частной собственности, а потому выводил все деньги из России. «Думали, что там надежнее, там не отнимут, не вспомнят про залоговые аукционы и скупку ваучеров у метро. Допереводились что называется. Теперь все это, вполне вероятно, будет передано в фонд украинских беженцев. И ведь это будет сделано, вы же понимаете», — пишет звезда. Подписчики Тины согласились с ее мнением. «Сам факт безнаказанности, лицемерия… Вот прям бесит»; «Всегда знакомым говорил, не надо гнаться и вкладывать куда-то за границу, ограбят — и поминай как звали. Родина она одна»; «Капитализм. Частная собственность, неприкасаемая. Демократия. Гуманизм. Такими лозунгами кормили европейские страны. И что оказалось?» — пишут пользователи в комментариях.