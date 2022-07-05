Традиции и обычаи Курбан-байрама 9 июля 2022 года: можно ли выпивать, плевать и работать на праздник

У мусульман приближается священный праздник Курбан-байрам, поэтому для многих актуален вопрос о том, можно ли выпивать, плевать и работать 9 июля 2022 года. Стоит отметить, что Курбан-байрам является одним из самых важных дней для мусульман, поэтому нужно знать его традиции и обычаи.

Курбан-байрам: история и особенности праздника

Этот праздник является одним из самых важных во всем календарном году у мусульман. Он имеет такую огромную роль для них, что в некоторых странах на это время выделяют выходные от пяти до четырнадцати дней.

Праздник посвящен приношению жертвы пророком Ибрагимом, который является примером для правоверных мусульман. Именно к нему по указанию Всевышнего пришел ангел Джабраил. Он велел, ради веры во Всевышнего, отдать в жертву своего ребенка. Такому действию Ибрагима и посвящен праздник.





Ибрагим не сопротивлялся и не высказывал недовольство. Он искренне верил во Всевышнего, поэтому даже его сын не пошел против родителя. Он осознавал, что воля родителей является одним из самых основных постулатов в жизни.

Ибрагим забрал своего сына и отправился в долину Мина. Там и должен был пройти обряд. В то время, как Всевышний понял, что Ибрагим очень сильно в него верит, он решил поменять ребенка на барана.

Можно ли в Курбан-байрам выпивать, работать и плевать





Праздник имеет свои серьезные запреты, которые, как считается, запрещено нарушать. Изначально они касаются общения с остальными людьми, особенно, с близкими и родственниками:

не стоит скандалить и вступать в конфликты, врать и осуждать кого-то за его спиной;

проявлять негативные эмоции и демонстрировать их также запрещено;

нельзя проводить праздничный день в одиночестве. Это очень серьезный период для мусульман, поэтому провести его нужно со своими родными людьми и семьей;

нельзя работать и нагружать себя трудностями. В такой день все время нужно посвящать только празднованию;

во время Курбан-байрама нельзя отмечать другие праздники. Это относится к свадьбам, дням рождения и остальным увеселительным мероприятиям;

нельзя употреблять алкогольные напитки в праздник — они вообще запрещены в исламе;

не стоит ни в коем случае плевать на мнение остальных, со всеми нужно считаться.

Не стоит забывать об обычаях. Если вы не проведете омовение, не отправитесь в мечеть, не помолитесь или не сделаете что-то важное в праздник, это будет являться огромным грехом. Поэтому дальше жизнь может быть очень трудной.

Что можно делать на Курбан-байрам в 2022 году

Перед самим праздником мусульмане читают намаз. В это время Аллах слышит просьбы каждого. Утром в праздничный день все должны провести полное омовение и одеться в новые вещи, после чего отправиться в мечеть на общую молитву.





Перед намазом можно попить воды, поесть фиников. Остальная еда в то время еще под запретом. Есть можно уже после того, как принесена жертва. Первым делом в пищу употребляется мясо барана.

В праздник стоит сделать следующее:

расслабиться и больше отдыхать от повседневных дел и забот;

провести время с семьей и близкими людьми;

принять гостей или самому отправиться в гости;

помочь тому, кто в этом нуждается.

Мусульмане издавна славятся своим гостеприимством, поэтому каждый верующий в праздничные дни старается собрать в своем доме побольше гостей, напоить их, накормить и порадовать. Из мяса барана готовят традиционные блюда. Считается, что чем больше их приготовят, тем лучше.