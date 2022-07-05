Ubisoft анонсировали игровое шоу Ubisoft Forward с новостями и анонсами

Вадим Карасев





В июне, когда многие игровые издательства провели свои шоу, команда Ubisoft решила не представлять новые игры. Но сегодня стало известно, что Ubisoft Forward в этом году все же состоится — в сентябре.

Издательство Ubisoft объявило о планах провести Ubisoft Forward осенью — 10 сентября 2022 года. Начнется игровое шоу в 22:00 по московскому времени, наблюдать за ним можно будет на Youtube, Twitch и других стриминговых платформах. Заявлено, что в рамках шоу «будут представлены обновления и новости о нескольких играх и проектах от команд Ubisoft со всего мира».

Напомним, в последние недели появляется много слухов о возможном релизе в этом году игры Skull and Bones от Ubisoft, дату релиза которой недавно обнаружили в магазине Xbox.