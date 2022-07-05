В ЕС предложили распространить стандарты AML на NFT-платформы
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В ЕС предложили распространить стандарты AML на NFT-платформы

В ЕС предложили распространить стандарты AML на NFT-платформы


Члены Европарламента считают, что сектор децентрализованных финансов, включая NFT-площадки, должны подпадать под действие законов ЕС по борьбе с отмыванием средств. Это следует из предложенных поправок в законодательство. 


Дополнения внесли представители Европейской партии зеленых и социалистов. Они отметили, что децентрализованные организации или DeFi-площадки должны подпадать под AML/CFT-процедуры, "вне зависимости от их идентификации как ДАО или DeFi":


"Разработчики, владельцы или операторы должны оценивать риски отмывания средств и финансирования терроризма перед запуском и принять надлежащие меры для устранения этих рисков".


Сюда же законодатели предложили отнести кошельки, не управляющиеся каким-либо регулируемым провайдером услуг.


Изменения могут затронуть и NFT-платформы, выступающие посредниками для торговли активами, "которые представляют собой доказательство права собственности на произведения искусства или предметы коллекционирования". 


Авторы поправок считают, что подобные площадки также подпадают под законодательство ЕС об отмывании средств.


Помимо этого, Financial Times сообщает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) обеспокоен разработкой регулирования для индустрии отдельными странами до принятия единых правил ЕС в отношении рынка криптовалют.


По словам источников, ЕЦБ намерен обсудить со странами-участницами еврозоны необходимость в гармонизации подхода к регулированию криптоактивов.


Ранее Совет Евросоюза и Европарламент предварительно согласовали положения законопроекта о регулировании криптовалют MiCA. Он описывает правила, распространяющиеся на эмитентов необеспеченных криптоактивов, стейблкоинов, торговые и кастодиальные платформы.


Документ не затрагивает NFT. В течение следующих 18 месяцев Еврокомиссия может его дополнить соответствующими положениями.

# Экономика евросоюз, регулирование, новости
По материалам: ForkLog

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