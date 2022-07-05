В Иркутской области восстановили 157 километров дорог после наводнения в 2019 году

Летом 2019 года от крупного наводнения пострадали одиннадцать районов Иркутской области. Вода повредила 54,88 километра областных автомобильных дорог, 19 расположенных на них мостов и 34 водопропускные трубы. Кроме того, пострадали 104,8 километра дорог местного значения, 23 моста и 52 водопропускные трубы. Спустя три года в регионе восстановлены 157 километров дорог, 37 мостов и все водопропускные трубы, сообщает пресс-служба областного правительства.

В 2021 году начали работу по проектированию железобетонного моста через реку Уда на дороге Нижнеудинск — Боровинок — Чуна у села Казачья Бадарановка. На объект заключили договор жизненного цикла. Закончить работы планируют в 2023 году. Мост через реку Изегольчик также начали восстанавливать в конце прошлого года. Сдать его в эксплуатацию планируют до конца 2022 года.

В этом году начнется реконструкция мостовой переход через реку Малый Едогон на автодороге Тулун — Икей. Работы будут проводиться в течение 1,5 лет. Уже заключили контракт и определили подрядчика. Сейчас идет согласование проектной документации на восстановление трех километров дорог между населенными пунктами Голуметь и Новостройка в Черемховском районе. После того, как она получит положительное заключение государственной экспертизы, будут объявлены торги и определен подрядчик. Он проведет работы до конца 2023 года.