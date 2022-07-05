В КПРФ предложили блокировать сайты с агитматериалами только по решению суда
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В КПРФ предложили блокировать сайты с агитматериалами только по решению суда

В КПРФ предложили блокировать сайты с агитматериалами только по решению суда

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ограничивать и пресекать распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете, агитационных материалов только по решению суда. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы. Авторами инициативы выступили депутаты Николай Коломейцев, Денис Парфенов и Юрий Синельщиков (все — КПРФ).

Речь идет о материалах, изготовленных и распространяемых с нарушением требований законодательства РФ о выборах и референдумах, при проведении выборов в органы государственной власти или референдума субъекта.

Сейчас, напоминают авторы законопроекта, избирательная комиссия субъекта имеет право обратиться в исполнительный орган власти, контролирующий надзор за сферой средств массовой информации, коммуникаций, информационных технологий и связи, с требованием пресечь противоправную агитационную деятельность, изъять незаконные агитационные материалы и привлечь организации телерадиовещания, редакции периодичного печатного издания редакции сетевого издания, их должностных лиц, а также иных лиц к ответственности.

«Такой упрощенный порядок ограничения и удаления агитационных материалов из информационно- телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, нацелен явно не на демократизацию законодательства. Лишь в судебном процессе возможно соблюдение принципов состязательности, равноправия сторон и объективного исследования представленных доказательств. Честный, справедливый, единый для всех судебный процесс — гарантия каждого гражданина от произвола и злоупотреблений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Право Роскомнадзора без суда ограничить доступ к сайту нарушает баланс частного и публичного интереса, а также ведет к невозможности реализации конституционного права гражданина на выражение своего мнения, в том числе и в социальных сетях, отмечается в записке.

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По материалам: pnp.ru

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