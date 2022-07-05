В Нижнеилимском районе водитель Lada Largus погиб, перевернувшись в кювет при обгоне

Полицейские разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Нижнеилимском районе. Авария произошла вечером 4 июля в 12 километрах от поселка Янгель, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 44-летний водитель Lada Largus, обгоняя Nissan March столкнулся с ним, не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Водитель Nissan March покинул место аварии, не сообщив о случившемся в полицию. Однако вскоре сотрудники Госавтоинспекции установили , что за рулем находилась 55-летняя женщина. Ее привлекли к административной ответственности за оставление места ДТП. Плицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.