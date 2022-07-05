В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения проката
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В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения проката

В России предложили принудительно лицензировать фильмы для сохранения прокатаШвыдкой предложил рассмотреть параллельный прокат для сохранения кинотеатров в России

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил рассмотреть возможность принудительного лицензирования фильмов или параллельного проката для сохранения сети кинотеатров в стране, передает ТАСС.

По словам деятеля культуры, чтобы кинозалы продолжили работу, необходимо снимать не менее 200-250 российских фильмов, в то время как сейчас производится около ста лент.

«Если серьезно говорить, если мы хотим сохранить сети, а их надо сохранить, нужно думать, не знаю, о параллельном прокате, о принудительном лицензировании. Это как угодно можно называть, но это один из вариантов», — подчеркнул Швыдкой.

Он добавил, что доля российского кино в прокате в последний год составила четвертую часть по сборам от общего репертуара кинотеатров.

Ранее режиссер Никита Михалков посчитал безуспешными попытки российского кино подражать Голливуду. Кинематографист заявил, что подобные попытки в прошлом не увенчались успехом. Он считает, что россияне другие.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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