В России спрогнозировали повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов
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В России спрогнозировали повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов

В России спрогнозировали повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов«Известия»: секретарь комитета ТПП Полохин прогнозирует рост цен на газ в Европе до $3500

Ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Дмитрий Полохин спрогнозировал повышение цен на газ в Европе до 3500 долларов за одну тысячу кубических метров. Его слова приводят «Известия».

По мнению чиновника, рост стоимости энергоносителей спровоцирует ажиотаж в информационном поле после анонсированной ранее остановки работы газопровода «Северный поток».

«Десять дней без поставок газа по северному маршруту приведут к дальнейшему росту цен, также возможны претензии европейских, прежде всего немецких, компаний к "Газпрому"», — сказал Полохин.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что цены превысят отметку в 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров, если с 11 по 21 июля в Европе установится жаркая погода, а европейские политики продолжат свои резкие высказывания в адрес России.

В настоящее время стоимость газа составляет около 1800 долларов, однако он дорожает в том числе из-за забастовки работников нефтегазовой промышленности Норвегии.

Ранее стало известно, что риск рецессии в Европе вырос до 40 процентов из-за снижения поставок газа. Такие данные показал анализ британского Центра исследований экономики и бизнеса (Centre for Economics and Business Research CEBR).

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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