В России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » В России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств

В России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств

В России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств«Известия»: ГИБДД Москвы предложила составить список запрещенных для водителей лекарств

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве Александр Быков заявил, что ведомство предложило создать перечень лекарственных средств, после приема которых нельзя управлять автомобилем. Кроме того, Госавтоинспекция выступила за введение особой маркировки для этих препаратов, пишут «Известия».

Быков рассказал, что столичная ГИБДД предложила составить список лекарств, запрещенных для водителей. По его словам, ведомство предлагает Минздраву России систематизировать эти средства.

«У нас в ПДД написано, что запрещается управлять транспортным средством под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих внимание и реакцию. Хотя бы на упаковке давайте нарисуем красный круг, машинку и перечеркнем [ее], чтобы люди, покупая [лекарства], понимали», — подчеркнул он.

Эксперты одобрили инициативу ГИБДД и добавили, что создание подобного перечня лекарств и их маркировки станет полезным для россиян. Руководитель центра лечения и реабилитации зависимых «Здравница» Анна Терехова отметила, что прием седативных препаратов снижает внимание и делает реакцию человека более медленной.

«Яркая маркировка на упаковке будет хорошим напоминанием автомобилистам, что после приема такого лекарства от управления автомобилем следует отказаться», — подчеркнула она.

Ранее россиян предупредили о лишении водительских прав при приеме ряда лекарств. Нарколог, врач-психиатр Александр Ковтун напомнил, что следует отказаться от лекарств с фенобарбиталом и кодеином, прежде чем садиться за руль.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн долларов в Китае
Последние новости о Дзюбе: бывший игрок Зенита отказался от 2 млн
Основные принципы и правила питания ледяной диеты
Основные принципы и правила питания ледяной диеты
В России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств
В России задумали составить список запрещенных для водителей лекарств
Коринна Копф (CorinnaKopf) - стриммерша, которая зарабатывает по миллиону долларов в месяц (15 фото + видео)
Коринна Копф (CorinnaKopf) - стриммерша, которая зарабатывает по
Проект bitcoinblack запустил эксклюзивную кредитную криптокарту Visa в ОАЭ
Проект bitcoinblack запустил эксклюзивную кредитную криптокарту Visa
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Агата Муцениеце поделилась кадрами эротической фотосессии
Агата Муцениеце поделилась кадрами эротической фотосессии
Кушанашвили влез в скандал с Ксенией Собчак и Катей Гордон
Кушанашвили влез в скандал с Ксенией Собчак и Катей Гордон
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Эмин Агаларов поделился фото с подросшей дочкой от Алены Гавриловой
Эмин Агаларов поделился фото с подросшей дочкой от Алены Гавриловой
Стало известно, что будет с имуществом Веры Брежневой
Стало известно, что будет с имуществом Веры Брежневой
Иван Дорн о списке украинских артистов, запрещенных в России на 50 лет: «Думал, забыли меня включить»
Иван Дорн о списке украинских артистов, запрещенных в России на 50

Топ на сегодня

Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в 2022 году невозможен
Что будет с рынком автозапчастей и автомобилей. Параллельный импорт в
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Германии сообщили о неожиданном и тяжелом ударе для Польши от ЕС
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного бизнеса
В Иркутске пройдет выставка-форум для гостиничного и ресторанного
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В России предложили пересмотреть параметры экономических статей УК
В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от Тюменской области
В Краснодон ЛНР прибыла очередная партия гуманитарной помощи от

Еще по теме

В России предложили создать реестр влияющих на водителей препаратов
ГИБДД предложило уподобить некоторые лекарства алкоголю и наркотикам
Водителям не запретили фиксировать действия сотрудников ДПС — ГИБДД
ГИБДД анонсировала создание «черного списка» опасных водителей