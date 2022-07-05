В Шелехове четыре многоквартирных дома для детей-сирот построили с нарушениями
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В Шелехове четыре многоквартирных дома для детей-сирот построили с нарушениями

Прокуратура Шелехова Иркутской области провела проверку исполнения градостроительного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Установили, что администрация Шелехова в 2014-2016 годах выдала разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию четырех малоэтажных многоквартирных жилых домов. Они располагаются на улице Известковая в Шелехове. Предназначены для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

После проведения проверки прокуратура выявила, что разрешения выданы незаконно. Многоквартирные дома построены на основании проектной документации, которая не прошла государственную экспертизу. Кроме того, здания построены в санитарной зоне железной дороги. Специалисты выявили, что уровень вибрации в них превышен на 1 децибел, а уровень шума — на 17,5 децибел.

По результатам проверки прокуратуры следственный отдел по Шелеховскому району СУ СК России по Иркутской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

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По материалам: irk

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