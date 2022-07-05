В США потребовали от европейцев выбросить холодильники из-за "дружбы" с Путиным
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В США потребовали от европейцев выбросить холодильники из-за "дружбы" с Путиным

В США потребовали от европейцев выбросить холодильники из-за "дружбы" с Путиным

Европейцам придется расстаться с бытовой техникой из-за президента России Владимира Путина, пишет обозреватель американского издания Bloomberg Хавьер Блас.

Резкий скачок цен на нефть и газ в Европе стал последствием антироссийских санкций, напоминает журналист. Он отметил, что европейские чиновники предложили гражданам ограничить потребление электроэнергии в пиковое время и дать им скидки в периоды низкого спроса, например, ночью. Более того, в Брюсселе решили платить компаниям и заводам за остановку производства, чтобы электроэнергии хватило для домохозяйств. Страны Европы также решились на своеобразный аналог программы "трейд-ин" для обмена устаревшей бытовой техники, пишет журналист.


"Ваш старый холодильник – друг Владимира Путина. Выбросьте его!"

Отказ от старых бытовых приборов снизит энергозависимость Европы от России, уверен автор. Подводя итог, Блас призвал европейцев смириться с новой реальностью и не забывать о важности достижения политических целей.

Ранее министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что заполненности газохранилищ в стране хватит не более чем на пару месяцев зимы, и немцы просто вынуждены экономить топливо. Он признал, что российский президент Владимир Путин оказался сильнее в "газовом армрестлинге".

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По материалам: uposters.ru

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