Внедорожная гонка RFC Baikal прошла в Иркутске

В Иркутске на карьере Ново-Ленинской объездной дороги прошла внедорожная гонка RFC Baikal. За победу боролись экипажи из Сибири, Якутии, Дальнего Востока и Монголии. Участники на спортивных автомобилях преодолевали горы, болото и глубокие рвы, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Гонка проходила в четырех спортивных классах. Впервые в состязаниях участвовали болотоходы. Специально для этого были выделены отдельные классы и трассы.

По итогам заездов спортсмены из Иркутска стали победителями третьего и четвертого классов. Кроме того, призовые места в своем классе занял экипаж производителя внедорожной техники «Байкал 4×4».

Следующие гонки пройдут в Хабаровске с 22 по 24 июля. В России состоятся шесть туров. В этом году финал в Малайзии запланирован в декабре.

В России гонки внедорожников проводят с 2013 года в рамках национальных отборочных туров Rainforest Challenge Grand Final Malaysia. Победители получают право принять участие в финале без денежного взноса, а призерам предоставляют большие скидки.



