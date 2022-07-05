Во Владимирской области похоронили мультипликатора Леонида Шварцмана
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Во Владимирской области похоронили мультипликатора Леонида Шварцмана

Во Владимирской области похоронили мультипликатора Леонида ШварцманаСоздателя образа Чебурашки Леонида Шварцмана похоронили в селе Заречье под Владимиром

Во Владимирской области похоронили художника-мультипликатора Леонида Шварцмана, который создал образы для «Чебурашки» и «Аленького цветочка». Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что народного художника России похоронили в селе Заречье. Прощание с ним состоялось в московском Доме кино, а до этого прошло отпевание в церкви Николая Чудотворца.

О смерти Леонида Шварцмана стало известно 2 июля. Он скончался в возрасте 101 года.

Леонид Шварцман родился в 1920-м в Минске. В 1945-м оказался в Москве и начал учиться во ВГИКе. За время карьеры Шварцман встречался и работал вместе с режиссерами Львом Атамановым, Романом Качановым, Иваном Уфимцевым. В числе главных его проектов — сказки «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Снежная королева», «Котенок по имени Гав», «Дядя Степа — милиционер» и «Варежка». Он также создавал Чебурашку, прорабатывая детали образа героя.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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