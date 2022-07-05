Volkswagen уйдет из России вслед за остальными
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Volkswagen уйдет из России вслед за остальными

Volkswagen уйдет из России вслед за остальными

Автоконцерн Volkswagen на неделе публично объявит о закрытии производственной площадки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает портал "Газета.ru" со ссылкой на два источника, один из которых – в российском подразделении компании.

"Сегодня или завтра концерн Volkswagen объявит о ликвидации площадки в Нижнем Новгороде. Официальная причина – это сокращение поставок автокомпонентов на территорию РФ, а также блокировка логистических поставок, это такая формулировка", – рассказал собеседник издания.

На предприятии немецкого автопроизводителя Volkswagen в Нижнем Новгороде производились модели Skoda Kodiaq, Karoq, Octavia, а также Volkswagen Taos. Проектная мощность завода составляла свыше 132 тыс. автомобилей в год. В феврале прошлого года на конвейере в Нижнем Новгороде методом полного цикла собрали 400-тысячный автомобиль. Тем не менее предприятие свернуло свою деятельность в России в апреле 2022-го в связи со спецоперацией России на Украине.


Весной текущего года многие зарубежные бренды объявили о приостановке деятельности в России, прекратив поставки и выпуск машин на территории страны. РФ временно покинули Volkswagen, Skoda, BMW и Mercedes-Benz.

Большинство автозаводов на территории России остановили выпуск из-за нехватки импортных запчастей. "АвтоВАЗу" удалось возобновить производство лишь в начале прошлого месяца. Первой моделью, выпущенной концерном после перерыва, стала Lada Granta 2022 без автоматической коробки передач, подушки безопасности и АБС.

С целью восстановить спрос населения на автомобили глава Минпромторга Денис Мантуров также анонсировал возобновление в июле госпрограммы льготного автомобильного кредитования и лизинга. В конце июня было принято решение выделить из бюджета 20,7 млрд рублей. Так, из них 10,2 млрд будут направлены на возобновление автокредитования, а 4,9 млрд — на льготный лизинг.

Ранее Ruposters разобрал ситуацию с дефицитом запчастей на российском авторынке, а также предположил, когда в России в полной мере заработает система "параллельного импорта".

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По материалам: uposters.ru

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