Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам

Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам

Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городамВолодин заявил, что Киев делает все, чтобы ВС РФ не останавливались у границ ДНР и ЛНР

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Украина ведет все к тому, чтобы войска России не останавливались у границ Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Об этом сообщает ТАСС.

Что касается действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ответ будет очень жестким, подчеркнул спикер нижней палаты парламента, комментируя удары баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по Белгороду.

Володин добавил, что специальная военная операция закончится в том числе тогда, когда ВСУ перестанут наносить удары по российским мирным городам и селам.

В ночь на 3 июля ВСУ выпустили по Белгороду три баллистические ракеты — они были уничтожены в воздухе средствами противовоздушной обороны (ПВО). Обломки одной из ракет упали на жилой дом. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, погибли четыре человека — трое украинских граждан и один россиянин.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
BitMEX ограничит аккаунты резидентов России, торгующих на бирже из ЕС
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте
Стала известна причина обрушения на кузбасской шахте
Ида Галич ответила на критику ее внешности
Ида Галич ответила на критику ее внешности
Британский генерал рассказал о "безумной" идее Лондона, способной нарушить антироссийские планы НАТО
Британский генерал рассказал о "безумной" идее Лондона,
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Володин пообещал жесткий ответ на удары ВСУ по российским городам
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я борец»
Сестра Фриске: «У меня агрессивный вид рака четвертой степени. Но я
Необычные еврейские традиции: почему евреи ложатся в свежевырытые могилы и крутят петуха над головой
Необычные еврейские традиции: почему евреи ложатся в свежевырытые
DeepMind научила ИИ «справедливо» распределять богатство
DeepMind научила ИИ «справедливо» распределять богатство
В Нижнеилимском районе водитель Lada Largus погиб, перевернувшись в кювет при обгоне
В Нижнеилимском районе водитель Lada Largus погиб, перевернувшись в
Разнообразие рациона умеряет аппетит рачка гаммаруса
Разнообразие рациона умеряет аппетит рачка гаммаруса
Никогда не сдавайся
Никогда не сдавайся
Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста
Директор Шатунова опроверг информацию о госпитализации вдовы артиста

Топ на сегодня

Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Google пригрозили новым штрафом за неудаление контента
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Сын Стаса Пьехи проходит реабилитацию в больнице после операции – фото
Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Европейский банк собрался привлечь 100 миллиардов евро для Украины
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Ксения Собчак отомстила Нурлану Сабурову
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70

Еще по теме

Слуцкий: Удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа
Вячеслав Володин пообещал рассмотреть «залежавшиеся» законопроекты
Захарова пригрозила Киеву ответом в случае продолжения обстрелов городов РФ
Володин: выборы в США не являются демократичными по российским канонам