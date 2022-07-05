Вред и польза ходьбы: сколько нужно в день ходить пешком, чтобы похудеть

Считается, что для похудения стоит много ходить пешком. Однако чтобы начать механизм сброса веса, средняя скорость во время ходьбы должна составлять около 6 километров в час.

Можно ли похудеть во время ходьбы

Многие рассказы о полезном свойстве ходьбы начинаются с вопроса о том, сколько стоит двигаться пешком, чтобы похудеть. Вероятно, что именно по этой причине желающих ходить не так много. Чтобы был какой-то результат, ходить стоит не стандартным шагом, как на прогулке, а так, как будто вы опаздываете на свой автобус, а следующий будет только завтра утром.

Чтобы начать процесс уменьшения веса, средняя скорость передвижения должна составлять около 6 километров в час. В таком темпе нужно двигаться не пару минут, а хотя бы 30. Лечебная ходьба считается стандартной нагрузкой, от которой человек устает, его бросает в пот.





С таким подходом есть все шансы сбросить пару килограммов в месяц без спортзала, тренажеров и иного оборудования. Если скорость ходьбы будет меньше, человек только станет немного крепче. Или же он просто устанет и перестанет тренироваться, не ощущая нужного эффекта.

Чем больше человек будет ходить в подобном темпе, тем будет лучше. Нужно только, чтобы мышцы хорошенько трудились, ускорялся сердечный ритм, а пот тек ручьем. Стоит отметить, что спортсмены за 50 км, которые они проходят, могут утратить до пяти килограммов веса, поэтому всем худеющим есть к чему двигаться.

Чем может быть полезна ходьба для человека





Ходьба является хорошим способом улучшения здоровья, который доступен практически каждому. Это просто, легко и не стоит денег. Ходьба дает человеку свои преимущества:

здоровое сердце . Увеличивается частота сердечных сокращений во время передвижения, что уменьшает кровяное давление. Люди, которые каждый день гуляют пешком хотя бы полчаса, могут уменьшить шансы инсульта на 20%;

. Увеличивается частота сердечных сокращений во время передвижения, что уменьшает кровяное давление. Люди, которые каждый день гуляют пешком хотя бы полчаса, могут уменьшить шансы инсульта на 20%; крепкие кости . Пешие прогулки смогут остановить утрату костной массы у того, кто страдает от остеопороза. Во время движения суставы все время пребывают в действии, улучшается их кровоснабжение, что очень хорошо для тех, кто борется с болезнями опорно-двигательного аппарата;

. Пешие прогулки смогут остановить утрату костной массы у того, кто страдает от остеопороза. Во время движения суставы все время пребывают в действии, улучшается их кровоснабжение, что очень хорошо для тех, кто борется с болезнями опорно-двигательного аппарата; долгая жизнь . Люди в возрастной категории от 50 до 60 лет, занимающиеся ходьбой, имеют меньше рисков смерти на протяжении ближайших восьми лет на 35%, чем их ровесники, которым не нравятся пешие прогулки;

. Люди в возрастной категории от 50 до 60 лет, занимающиеся ходьбой, имеют меньше рисков смерти на протяжении ближайших восьми лет на 35%, чем их ровесники, которым не нравятся пешие прогулки; спокойный сон . Дамы в возрастной категории от 50 до 75 лет, которые ежедневно ходят минимум час, практически не страдают от бессонницы, чем те, которые ведут менее подвижный образ жизни;

. Дамы в возрастной категории от 50 до 75 лет, которые ежедневно ходят минимум час, практически не страдают от бессонницы, чем те, которые ведут менее подвижный образ жизни; подтянутое тело. Ходьба подтягивает мышцы ног, живота, а иногда и рук, если использовать утяжелители. Всего за полчаса можно избавиться от 200 килокалорий, что хорошо для предотвращения набора лишнего веса.

Какая ходьба может принести вред

Несмотря на все позитивные моменты пеших прогулок, они могут иметь и отрицательный эффект. Все из-за того, что нагрузка на опорно-двигательную систему может распределяться неправильно. Причиной большого давления на нее может стать неправильная нагрузка. В подобном случае от завала ног будут страдать колени, суставы и позвоночник.





Ступни исполняют роль амортизаторов, делают мягче удары о поверхность. Уровень отклонения стопы во время ходьбы называется супинацией или пронацией. Она не должна заваливаться, особенно это касается пяточной кости. В таком случае прогулки будут безопасными, ведь стопы будут максимально поглощать удары о поверхность.

Неуклюжая походка также может навредить организму. Со стороны это смотрится так, будто человек немного косолапит. Поэтому будет меняться положение туловища во время прогулки, нагружаться суставы нижних конечностей и позвоночник.