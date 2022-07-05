Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах

Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах
На днях появилась информация о том, что футболист Дмитрий Тарасов по ночам развлекается с другой женщиной. В последнее время в Сети все чаще обсуждают неверность Дмитрия Тарасова, а буквально на днях появилась информация о том, что у футболиста есть новая пассия — некая шатенка Мария. Жена спортсмена Дмитрия Тарасова бурно отреагировала на сплетни. Поговаривают, якобы Тарасов уже сожительствует с Марией, но не может бросить Анастасию Костенко из-за наличия троих общих детей. Костенко, похоже, в бешенстве от подобных слухов. «Понимаю, очень тяжко жить, когда есть столько времени подрабатывать гонцом, но вы держитесь, там до безумия раз плюнуть, — ответила 28-летняя Настя на усмешки хейтеров. — Вы попробуйте не обитать на помойках, где так говорят. Хотя о чем я, вы же страницу создали для того, чтобы притащить сюда сплетни и смаковать. Но нет, что-то новенькое и правдоподобное придумайте!»
Также Анастасия заверила свою аудиторию, что у нее с Дмитрием полная идиллия в семье, вот только в это мало кто из ее подписчиков верит. «Ну загулял мужик с Машкой, что не в последний раз. Ты держись!» — язвил один из пользователей. И здесь ответ многодетной матери не заставил себя долго ждать. «Не переживайте, у меня нет тревожного расстройства, тем более за чужих мужей, чего не скажешь о вас. Не я пишу под нулевой страничкой счастливой женщины, прошу обратить внимание на сей нюанс. Понимаю, сложно пережить, когда у других людей все хорошо, но попытайтесь. На этом ваш бенефис подходит к концу, ибо уже страшно!» — парировала в ответ супруга футболиста. Напомним, Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов живут в браке более четырех лет, за это время у пары появилось трое детей — дочери Милана и Ева, сын Алексей. По слухам, в свое время Настя отбила спортсмена у телезвезды Ольги Бузовой, но Костенко и Тарасов опровергают это. Ольга же утверждала об обратном.    
# Шоу-бизнес Тарасов Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор: Любовь и гром»
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли в фильме «Тор:
Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову
Михаил Галустян вступился за Ольгу Бузову
«Я бы тоже перебрался»: Прохор Шаляпин прокомментировал отъезд Пугачевой из Израиля
«Я бы тоже перебрался»: Прохор Шаляпин прокомментировал отъезд
Умный пес, который нашел способ спастись от жары
Умный пес, который нашел способ спастись от жары
Официально: Microsoft отказывается от бесплатных игр в Games With Gold по совместимости
Официально: Microsoft отказывается от бесплатных игр в Games With
Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах
Жена Дмитрия Тарасова высказалась о его ночных загулах
Чулпан Хаматова еще дальше сбежала от России
Чулпан Хаматова еще дальше сбежала от России
По слухам, Ольга Бузова встречается с политиком и собирается за него замуж
По слухам, Ольга Бузова встречается с политиком и собирается за него
Прохор Шаляпин высказался о ненависти к Алле Пугачевой
Прохор Шаляпин высказался о ненависти к Алле Пугачевой
Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней
Сослуживец отца Ксении Собчак прошелся по ней
США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за ракетами
США потратят миллионы долларов на воздушные шары для слежки за
Volkswagen уйдет из России вслед за остальными
Volkswagen уйдет из России вслед за остальными

Топ на сегодня

Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70 процентов моих долгов закрыли»
Евгений Кузин: «Люди вытащили из жопы, в которой я находился. 70
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулят лунные сутки с 6 на 7
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Венгрия обвинила ЕС и Сороса в преступлениях мигрантов
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с некоторыми посетителями
Волонтеры центра ЕР в Херсоне учат язык жестов для работы с
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи Coinberry
DeFi-платформа WonderFi закрыла сделку по покупке криптобиржи

Еще по теме

Анастасия Костенко ответила на новость о сожительстве Дмитрия Тарасова с некой Марией
Жена Дмитрия Тарасова сбежала от него с детьми
Жена Дмитрия Тарасова борется с обжорством
«Это фарс»: свадьбы Тарасова и Костенко не было – пользователи разоблачили молодоженов