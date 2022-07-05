Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России
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Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против России

Жителей Польши призвали экономить электричество из-за санкций против РоссииГлава URE Гавин призвал поляков экономить электричество из-за санкций против России

Жителей Польши призвали экономить электроэнергию из-за прекращения поставок газа и угля из России. Такое заявление сделал глава Управления регулирования энергетики (URE) Польши Рафал Гавин в эфире радиостанции TOK FM.

Он предупредил, что в обозримом будущем ситуация на мировом рынке остается крайне непредсказуемой. В связи с этим он рекомендовал согражданам экономить энергию, чтобы дополнительно помочь себе в зимний сезон, добавил Гавин.

По словам главы польского регулятора, предстоящая зима будет тяжелой во всей Европе. «Становится реальным риск дефицита газа на всем европейском рынке», — подчеркнул Гавин.

Ранее официальный представитель правительства Польши по энергетической инфраструктуре Петр Наимский заявил, что Европу ждут долгие страдания, если она не откажется от импорта российского газа. При этом чиновник отметил, что польская экономика способна импортировать газ из других стран, что позволит ей получить независимость от российских ресурсов.

В конце мая рост цен в Европе побил очередной рекорд. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента.


# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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