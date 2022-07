Журналисты обнаружили связь 3AC с офшорной торговой службой

Находящийся на стадии банкротства хедж-фонд Three Arrows Capital (3AC) продолжает активную торговлю посредством своей менее известной службы Tai Ping Shan (TPS) Capital. Об этом сообщает CoinDesk.

По имеющимся данным, 3AC управляла малоизвестным отделом внебиржевой торговли TPS Capital. Ранее в LinkedIn эта организация описывалась как «официальная внебиржевая служба Three Arrows Capital». Позже формулировку изменили, что привело к дистанцированию двух фирм.

Данные: архив Google.

Зарегистрированная в Сингапуре TPS Capital базируется на Британских Виргинских Островах.

Согласно регистрационным документам, собственность компании разделена между зарегистрированными на Британских Виргинских Островах фирмами Three Lucky Charms Ltd и TPS Research, а также зарегистрированной на Каймановых Островах Tai Ping Shan Ltd.

Данные: Companydocuments.com.

Имен директоров этих компаний нет в открытом доступе, однако источники указывают на схожесть названий Three Lucky Charms и Three Arrows Capital, руководителями которой являются Су Чжу, Кайл Дэвис и неизвестное третье лицо.

Руководители TPS Research, которой принадлежит 47,5% сингапурского предприятия TPS Capital, также скрыты.

Компания Tai Ping Shan, владеющая 5% TPS Capital, называет в числе своих директоров управляющего директора West Bay Global Services Пола Маспратта, сотрудника West Bay Стивена Сокола и Йи Лонг Фунга.

Йи практически не присутствует в сети. Он числится директором зарегистрированной в Канаде компании TPS Capital, которая работает под тем же названием, основана в феврале 2022 года и располагается в пригороде Торонто, Торнхилле.

Заявляющий о миллиардах долларов под своим управлением 3AC предоставил правительству Сингапура отчет с мизерным доходом.

По состоянию на конец 2020 финансового года, совокупные активы Three Arrows Singapore составили 3,3 млн сингапурских долларов ($2,36 млн), а годовая прибыль – 1,15 млн сингапурских долларов ($823 015). Около 6,33 млн сингапурских долларов ($4,5 млн) выплачены в виде дивидендов Чжу и Дэвису.

Данные: Accounting and Corporate Regulatory Authority.

Документация 3AC на конец 2021 года недоступна.

Согласно документам SEC, подразделения Three Arrows в Сингапуре и Three Arrows на Британских Виргинских Островах разделили покупку позиции Three Arrows в декабре 2020 года в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). По данным Валютного управления Сингапура, местное предприятие получило лицензию на управление 250 млн сингапурских долларов ($179 млн).

Анонимный источник сообщил, что TPS владеет и торгует большей частью активов Three Arrows. Это подтверждает и другой собеседник издания, утверждающий что TPS — это «место действия» для 3AC.

Исходя из полученных сведений, TPS предположительно продолжает использовать капитал хедж-фонда для торговли. Однако разветвленная структура собственности и скрытые директора могут усложнить попытки инвесторов взыскать ущерб с Three Arrows Capital в судебном порядке.

Напомним, в июне на фоне обвала криптовалютного рынка появились слухи о неплатежеспособности Three Arrows Capital. Торговая компания 8 Blocks Capital обвинила хедж-фонд в использовании клиентских средств для покрытия маржин-коллов.

Криптоброкер Voyager Digital направил 3AC уведомление о невыполнении обязательств из-за неуплаты кредита.

Суд Британских Виргинских Островов постановил ликвидировать хедж-фонд, а Денежно-кредитное управление Сингапура объявило 3AC выговор за предоставление ложной информации и превышение разрешенного порога активов под управлением.

В начале июля Three Arrows Capital подал ходатайство о банкротстве в суд Нью-Йорка.