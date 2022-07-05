Журналисты узнали о приобретении Nexo криптолендинговой платформы Vauld

Криптолендинговая платформа Nexo и ее конкурент Vauld подписали предварительное соглашение о продаже последней. Об этом The Block сообщили знакомые с ситуацией источники.

Днем ранее поддерживаемый Питером Тилем стартап объявил о возможной реструктуризации Vauld. Платформа приостановила операции по торговле, выводу и депонированию средств.

Менеджмент объяснил решение финансовыми трудностями из-за неблагоприятной конъюнктуры, а также влиянием проблем контрагентов и оттоком ликвидности.

Для реализации инициативы стартап нанял Kroll Pte Limited в качестве финансового консультанта, а также юридические фирмы Cyril Amarchand Mangaldas и Rajah & Tann Singapore.

Соглашение с Nexo предполагает продажу до 100% доли в проблемной фирме в случае позитивного исхода due diligence, на которую отводится 60 дней. Помимо реструктуризации возможен вариант рефинансирования, если в этом будет экономический смысл.

«Мы — единственные потенциальные покупатели. Нам нужно посмотреть их баланс», — заявил сооснователь и CEO Nexo Антони Тренчев.

Топ-менеджер объяснил интерес к Vauld ее «популярностью на приоритетных для компании рынках Индии и Юго-Восточной Азии».

Источники сообщили, что «дыра в балансе может составлять от $50 млн до $100 млн».

5 июля также стало известно о временном введении лимитов на вывод средств в размере $5000 в сутки платформой CoinLoan из-за «рыночных условий». Средства клиентов остаются в безопасности.

Представители проекта сообщили, что ситуация на связана с проблемами других участников индустрии, поскольку его политика запрещает инвестиции в «рискованные виды деятельности».

Напомним, Тренчев сравнил кризис на крипторынке с банковской паникой 1907 года.

Ранее Nexo заявила о готовности выкупить кредитный портфель у своего конкурента — Celsius. Предложение действовало до 20 июня. Платформа также предпринимала попытки сотрудничества с Three Arrows Capital незадолго до банкротства хедж-фонда.

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